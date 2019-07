Desentierran restos de asentamiento neolítico de 9.000 años de antigüedad a las afueras de Jerusalén

(CNN) — Un enorme asentamiento de la Edad de Piedra desenterrado en las afueras de Jerusalén pudo haber sido el hogar de 3.000 personas, el equivalente neolítico de una gran ciudad, según los detalles divulgados el martes por la Autoridad de Antigüedades de Israel.

MIRA: Cuchillos de obsidiana de la Edad de Piedra aún son utilizados en cirugías

Se cree que el sitio fue habitado hace 9.000 años y en él han hallado miles de herramientas y adornos, incluyendo puntas de flecha, figuras y joyas. Los hallazgos también proporcionan evidencia de la planificación urbana sofisticada y la agricultura, lo que puede obligar a los expertos a repensar la historia temprana de la región, dijeron los arqueólogos involucrados en la excavación.

El descubrimiento se realizó cerca de la ciudad israelí de Motza, a unos 6,4 kilómetros al oeste de Jerusalén. Si bien el área ha sido de interés arqueológico durante mucho tiempo, el director de excavaciones, Jacob Vardi, dijo que la escala del sitio, que mide entre 30 y 40 hectáreas, solo surgió en 2015 durante las inspecciones para una carretera propuesta.

Desde entonces, los arqueólogos han encontrado una gran colección de edificios justo debajo de la superficie del suelo. Además de las casas particulares, la excavación reveló los restos de instalaciones públicas y espacios utilizados para rituales y entierros.

LEE: Cartagena podría dejar de ser Patrimonio de la Unesco por este edificio

Al describir el sitio como el más grande de su tipo “no solo en Israel sino en el Levante del Sur”, Vardi dijo en una entrevista telefónica que el asentamiento habría sido el hogar de 2.000 y 3.000 personas, y agregó: “En comparación con otros asentamientos (de esa vez), es como una ciudad muy grande”.

Las estructuras sugieren que el yeso fue ampliamente utilizado, mientras que los callejones entre edificios apuntan a una planificación urbana comparativamente avanzada, dijo Vardi.

En otros lugares, se encontró que los cobertizos de almacenamiento contenían leguminosas, como lentejas, lo que implica una agricultura intensiva en el sitio. Y aunque el descubrimiento de miles de puntas de flecha mostró que los habitantes aún cazaban, los huesos de animales descubiertos también apuntan a la cría de ovejas.

Herramientas de pedernal, cuchillos y hachas para talar árboles fueron algunas de las diversas herramientas descubiertas. El sitio también proporciona una amplia evidencia de la producción de joyería y arte de los habitantes, con descubrimientos que incluyen pulseras de piedra, medallones, pulseras y figuras.

MIRA: La Ciudad Perdida de Colombia es más antigua que Machu Picchu y casi nadie la visita

Otros objetos desenterrados sugieren que los habitantes disfrutaron el comercio o el contacto con el mundo exterior. Las conchas marinas del Mediterráneo y el Mar Rojo fueron algunos de los descubrimientos, al igual que la obsidiana, un tipo de vidrio volcánico, de Anatolia, en la actual Turquía.

Reescribiendo los libros de historia

Se sabe que los asentamientos a gran escala de este período, y anteriores, han existido en la región en general. Los hallazgos arqueológicos en Tell es-Sultan, la antigua ciudad de Jericó, se remontan a entre 10.000 a. C. y 8.000 a. C.

Hasta ahora, sin embargo, los “restos significativos” más antiguos de Jerusalén provenían de un sitio de 7.000 años de antigüedad recientemente descubierto en el norte de la ciudad. Los descubrimientos en Motza son anteriores a unos 2.000 años.

Según Vardi, el sitio recién excavado puede cambiar la comprensión de los expertos sobre la vida en la región durante las últimas etapas de la Edad de Piedra. En particular, dijo que refuta las teorías de que los asentamientos de este tamaño solo existían en la otra orilla del río Jordán o en la región del norte del Levante.

LEE: Tumba de 2.500 años ofrece la evidencia más temprana de humanos que usaban cannabis para drogarse

“La afirmación era que el área de Judea y las áreas alrededor de Jerusalén estaban vacías, que era un gran vacío”, dijo. “También hubo afirmaciones de que, durante este período, las sociedades neolíticas estaban en declive y que las aldeas se hacían más pequeñas. Pero lo que encontramos en Motza da la vuelta a muchas de estas concepciones anteriores.

“El descubrimiento es una verdadera sorpresa”, agregó. “Un área que se suponía que estaba vacía no lo era, era muy vibrante”.

Se espera que el trabajo en la carretera comience en breve, aunque la Autoridad de Antigüedades de Israel dijo que se estaban haciendo esfuerzos para documentar los hallazgos antes de que comience el trabajo.

“En preparación para el lanzamiento del área excavada, todo el sitio se documentó utilizando tecnología 3D avanzada, que permitirá la investigación de todos los detalles digitalmente”, dijo en un comunicado de prensa. “Es importante saber que se conservan porcentajes significativos del sitio prehistórico alrededor de la excavación”.