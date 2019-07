Alianza Cívica insta al gobierno de Daniel Ortega a volver a la mesa de negociación

(CNN Español) — La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazó al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, frente a la ciudadanía y la comunidad internacional, a volver a la mesa de negociación para encontrar una solución a la crisis social, política y económica del país.

Este llamado, según la coalición opositora, acoge la resolución de la Organización de Estados Americanos del 28 de junio y la exhortación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 10 de julio, que plantean la necesidad de una negociación efectiva y de buena fe y el cumplimiento de acuerdos ya alcanzados entre las partes.

El diputado Wilfredo Navarro, representante gubernamental en la mesa de negociación, dijo a CNN que el gobierno ya cumplió con los acuerdos referidos a la libertad de presos políticos y los derechos y libertades ciudadanas, pero que lo referente a reformas electorales y adelanto de elecciones, debe abordarse con los partidos políticos.

La Alianza Cívica consideró que, en el pasado, las negociaciones del gobierno con partidos políticos han derivado en pactos que benefician solo a los participantes.

La agrupación ha denunciado que el gobierno incumple los acuerdos firmados en marzo pasado, al no liberar a los más de 600 excarcelados y no permitir la libertad de reunión y movilización pacífica, además de no devolver las instalaciones a medios de comunicación opositores clausurados.

El segundo intento de dialogo en Nicaragua comenzó el 27 de febrero y concluyó el 3 de abril por falta de consenso entre las partes en el tema de justicia y democracia.

El gobierno aduce que es inconstitucional el adelanto de elecciones generales previstas para 2021.