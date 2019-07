Un padre de 6 hijos muere tras ser golpeado por una ola en una playa de Carolina del Norte

Lee Dingle

(CNN) — Un padre de seis hijos murió luego de que una ola lo golpeara en una playa de Carolina del Norte e hiciera que se estrellara contra la arena, rompiéndole el cuello, dijo su esposa en Twitter.

Lee Dingle, de 37 años, estaba jugando el jueves en la playa de Oak Island con tres de sus hijos cuando la ola lo derribó, dijo Shannon Dingle. La fuerza del impacto rompió su cuello e hizo que su garganta se hinchara tanto que su cerebro estuvo privado de oxígeno durante mucho tiempo como para poder recuperarse, dijo.

Murió un día después a pesar de los esfuerzos de algunos héroes, incluidos sus hijos, por intentar salvarlo, dijo. “Mi compañero, mi amor y mi casa murieron hoy después de un accidente”, dijo Shannon Hope Dingle el viernes.

“Nos conocimos cuando yo tenía 18 años y él 19, y hemos estado juntos desde entonces. No se suponía que debía despedirme a los 37. No sé cómo ser un adulto sin él, pero aprenderé. Solo desearía no tener que hacerlo”, dijo.

Oak Island Water Rescue dijo en Facebook que esta y otras agencias proporcionaron atención de emergencia a Dingle a los pocos minutos del accidente, pero no sobrevivió.

Dingle era el presidente de Atlas Engineering en Raleigh, Carolina del Norte, una compañía que se especializa en resolver problemas estructurales y reparar otros daños en edificios, dice su sitio web. El socio principal de Atlas Engineering, Tom Caldwell, dijo que Dingle había sido ascendido a presidente solo dos semanas antes de su muerte.

Caldwell elogió el “gran corazón” de Dingle y dijo que él y su esposa estaban criando a seis hijos, incluidos cuatro que fueron adoptados.

“Lee era tranquilo, amigable, humilde y muy, muy capaz. Siempre puso a los demás por delante de él”, dijo Caldwell. “Lo extrañaremos terriblemente”.

Dingle tenía 15 años de experiencia y se graduó de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 2004 con un título en ingeniería civil.

En 2016, la familia de Dingle apareció en una historia de WTVD, afiliada de CNN, que exploró sus esfuerzos para modificar una camioneta para acomodar a su hija Zoe, quien tiene parálisis cerebral y usa una silla de ruedas motorizada. Aunque calificaron para la financiación estatal para modificaciones de vehículos, tuvieron que batallar para que el estado aprobara el dinero para cubrir la factura, informó WTVD.

Después de que se publicó su historia, un residente local se acercó para proporcionar el equipo necesario, escribió WTVD.

Una página de GoFundMe creada para la familia había recaudado más de 110.000 dólares para la noche del domingo.

Artemis Moshtaghian de CNN contribuyó a este informe.