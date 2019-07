Arrestan a dos estadounidenses en Roma por asesinato de agente de policía

Personas dejan ofrendas en honor al policía italiano asesinado.

Roma (CNN) — Dos estadounidenses de 19 años fueron arrestados durante sus vacaciones en Roma, Italia, por el asesinato de un agente de policía italiano este viernes, dijo la policía italiana a CNN este sábado.

La fuerza policial Carabinieri dijo en un comunicado que la pareja fue arrestada este viernes por la noche por “el delito de asesinato agravado e intento de extorsión”.

La policía nombró a los sospechosos como Christian Gabriel Natale Hjorth y Elder Finnegan Lee, y dijeron que ambos eran de San Francisco, California. No se han publicado fotos de la pareja.

El agente policial italiano Mario Cerciello Rega fue apuñalado ocho veces a las 2 a.m., hora local de este viernes, en el barrio Prati de Roma, en Via Pietro Cossa, cerca del hotel donde se alojaban los dos jóvenes, dijo la policía. El oficial Rega fue declarado muerto a las 4:30 a.m.

Mario, un carabiniere, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni… pic.twitter.com/r2qY9bRecw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 26, 2019

La declaración policial dijo que las imágenes de vigilancia y los testimonios de los testigos habían permitido a la Unidad de Investigación Capitolina identificar a los dos responsables del “atroz crimen”.

Los dos estadounidenses fueron arrestados dentro de su habitación de hotel en Roma.

“Ya estaban listos para salir del país”, dijo la policía. “Durante la búsqueda en la habitación del hotel, que estaba ocupada por los dos detenidos, se encontró y se incautó el arma homicida, un cuchillo de tamaño considerable, oculto detrás de un panel del techo, así como la ropa usada durante el crimen.

“Los dos, una vez en la estación, fueron interrogados por los carabineros, bajo la dirección de los magistrados del Ministerio Público de Roma, ante una evidencia abrumadora, confesaron el cargo.

Solo uno de los hombres está acusado de apuñalar al policía, pero ambos admiten haber participado en los hechos, dijo la policía.

Los hechos previos a la muerte del policía

La policía también informó que los estadounidenses habían robado una mochila de un ciudadano italiano poco antes del asesinato. Posteriormente, los sospechosos respondieron al teléfono celular del propietario, que también habían tomado, y le dijeron “no devolverían la mochila sin 100 euros y 1 gramo de cocaína”, agregó la policía.

Volanti della @poliziadistato, a sirene spiegate, davanti al Comando Generale dei #Carabinieri, per solidarietà all'Arma che oggi perde uno dei suoi uomini. Un momento pieno di emozione che ci sembra giusto condividere, ringraziando i colleghi della Polizia per il gesto. pic.twitter.com/FvnuqKiq9O — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) July 26, 2019

Después de que la policía fue contactada por la víctima del robo, los agentes se reunieron con los sospechosos estadounidenses con el pretexto de recuperar la mochila.

Posteriormente se identificaron como agentes de la ley, sobre los cuales uno de los sospechosos sacó un cuchillo y apuñaló al oficial ocho veces antes de huir de la escena, dijo la policía.

La policía dijo que la pareja “no dudó en participar en una pelea que culminó en la trágica herida mortal de Mario Rega Cerciello”.

Matteo Salvini, ministro del Interior de extrema derecha de Italia, expresó sus condolencias por la muerte del oficial. “Mario, un oficial de policía, un héroe, un muchacho con toda su vida por delante, que había estado casado por solo 40 días”, escribió en Twitter. “Cuánta tristeza, cuánta ira. Una oración, un abrazo a sus seres queridos”.

La policía estatal italiana (Polizia di Stato, en italiano) también rindió homenaje al agente asesinado poco después de que apareciera la noticia de su muerte, y varios coches de policía hacían sonar sus sirenas frente al cuartel general de los Carabinieri en Roma.

La investigación sobre el asesinato del agente está en curso.

CNN se ha comunicado con la Embajada de EE.UU., que remitió las preguntas al Departamento de Estado de EE.UU. CNN aún no ha recibido una respuesta del Departamento de Estado.

