¿Por qué quiere ser presidente? Esto es lo que respondieron los 10 precandidatos demócratas en el debate del martes

(CNN) — La primera noche de los debates demócratas en Detroit se terminó.

Los 10 aspirantes demócratas que participaron el martes terminaron la jornada haciendo sus llamados finales a los votantes.

Steve Bullock: “Esta no es una elección solo entre el centro y la izquierda, o acerca de… no tenemos que elegir entre lo que no queremos y lo que no podemos pagar. La gente quiere algo diferente, quiere creer que la economía y nuestra democracia pueden funcionar para nosotros. Y es por eso que me postulo para presidente”.

Pete Buttigieg: “Podemos hacerlo. Si y solo si estamos listos para alejarnos de lo que no ha funcionado con una acción audaz. Y ganar. No solo vencer a este presidente. Sino vencer a sus aliados del Congreso con una derrota tan grande que haga que el Partido Republicano sea consciente otra vez. Además de llevar a los demócratas al cargo. Únanse a mí y hagamos que suceda”.

John Delaney: “Donald Trump es el síntoma de la enfermedad. Y la enfermedad es la división. Soy el único en el escenario que habla sobre curar esa enfermedad”.

John Hickenlooper: “Me gustaría pedirle a cada estadounidense que imagine que mañana se enfrentará a una cirugía potencialmente mortal. ¿Elegiría un médico con un historial de éxito comprobado que realmente haya hecho el trabajo o alguien que solo habla? Esa es la cuestión o lo que se enfrenta en esta primaria. Yo tengo un buen historial como propietario de una pequeña empresa, como alcalde y como gobernador”.

Amy Klobuchar: “Tenemos un presidente por el que la gente apaga la televisión cuando lo ven. Yo no. Te haré sentir orgulloso como tu presidente”.

Beto O’Rourke: “Estamos tan divididos y polarizados como país como nunca antes. En este momento tenemos un presidente que utiliza el miedo para tratar de separarnos aún más. Para enfrentar este desafío, tenemos que tener esperanza en los demás y fe en el futuro de este país que incluya a todos”.

Tim Ryan: “Espero que esta noche haya capturado tu imaginación. Tu imaginación acerca de cómo sería este país si nos uniéramos, si concretamos una política real que no sea izquierda ni de derecha, sino nueva y mejor”.

Marianne Williamson: “Hay una corrupción tan profunda, damas y caballeros. Y hasta que el Partido Demócrata esté listo para hablar sobre la corrupción más profunda a sabiendas de que nosotros mismos participamos, a veces, debido a la donación corporativa, me temo que aquellos que votan por Trump continuará votando por Trump y los que no lo quieren continuarán quedándose en casa”.

Bernie Sanders: “Me postulo para presidente no solo para derrotar al presidente más peligroso de la historia del país. Racista y sexista. Y homófobo. Me postulo para transformar este país”.

Elizabeth Warren: “Para mí, de lo que se trata esta elección es de la oportunidad. Cada presupuesto, cada política de la que hablamos es sobre quién tendrá la oportunidad. ¿Será para los multimillonarios? ¿O será para nuestros hijos”.