Ya no necesitas TSA PreCheck: con Clear puedes pasar el control de seguridad el aeropuerto de manera rápida

(CNN) — Al abordar un vuelo a Miami desde la Terminal 2 del aeropuerto John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, a principios de este año, supe que lo había llevado demasiado lejos.

Cuando salí del auto y atravesé las puertas corredizas, la alerta llegó a mi teléfono: el vuelo está abordando. Afortunadamente, debido a que viajo para vivir, tengo un estado de prioridad con TSA PreCheck, así que pensé, “no hay problema”.

Amigos, estaba equivocada. La línea de la TSA PreCheck tenía al menos 30 personas de largo, y había una sensación de histeria masiva en el área de seguridad abarrotada.

“¡Mi vuelo está abordando!”. “¡Todos vamos a perder nuestros vuelos!”, “Voy a una boda!”. “Voy a un funeral!”. “¡Mi abuela está en el hospital!”. La línea de seguridad estándar era casi tan larga, tal vez incluso unas pocas personas más corta, pero no llevaba calcetines y no había empacado en plástico mis líquidos de 3 onzas. El mismo problema se aplica al carril prioritario.

La alternativa de TSA PreCheck

Ingresa a Clear, el servicio de revisión acelerado que lleva a sus miembros al frente de la línea de seguridad. Los miembros de Clear que también tienen TSA PreCheck, como yo, obtienen el valor agregado de no tener que seguir las reglas de la línea de seguridad estándar para computadoras portátiles, líquidos y zapatos.

Simplemente pon tus dedos índice y medio en la almohadilla (y no olvides tu desinfectante para manos) y un representante de Clear te anunciará ante el agente. Muestra tu tarjeta de embarque y, antes de darte cuenta, has puesto tu equipaje de mano en la cinta transportadora y te diriges a la puerta (donde esperas otra llamada desesperada de pasajeros ansiosos, y a veces desagradables).

Yo tengo Clear hace unos años. He usado el servicio 54 veces en 10 aeropuertos diferentes. No puedo calcular la cantidad de tiempo que me ha ahorrado, pero es mucho y la reducción del estrés también es muy valiosa.

¿Cómo obtener Clear?

El registro es fácil. Se puede hacer en menos de 20 minutos, suponiendo que estés de acuerdo en entregar tu identidad biométrica a una corporación. Puedes inscribirte a tu llegada a los aeropuertos participantes; encontrarás representantes de Clear uniformados parados cerca de un bloque de quioscos adyacentes a la línea de seguridad.

Revisarán tu identificación, escanearán tus ojos y dedos, tomarán una foto de tu rostro y te harán algunas preguntas para confirmar que eres quien dices ser. Mi inscripción fue un proceso tan sencillo como el que he experimentado en un aeropuerto.

Clear fue lanzado en 2010, cuando los ex administradores de fondos de capital cobertura Caryn Seidman Becker y Ken Cornick compraron Clear, para evitar su bancarrota, a la junta de reestructuración de Morgan Stanley. Una versión anterior de la compañía, FlyClear, cerró en 2009 después de cuatro años en el negocio.

A partir de julio de 2019, hay 3,8 millones de miembros Clear que pueden pasar por la seguridad en más de 60 ubicaciones, incluidos aeropuertos, estadios y otros lugares (lista completa de aeropuertos a continuación).

United Airlines anunció a fines de julio que agregó Clear a su programa de lealtad, MileagePlus, que ofrece membresía gratuita o con descuento para miembros con sede en EE.UU.

United se entusiasmó tanto con el futuro de Clear que la aerolínea está invirtiendo para ayudar a hacer crecer la compañía, incluida la adición de Clear a sus centros de operaciones en Newark y Houston y el apoyo para obtener carriles de Clear en Chicago O’Hare en algún momento de este otoño.

Clear también se asocia con Hertz Fast Lane, el servicio de alquiler de automóviles que ofrece servicios rápidos.

Cuando se le preguntó si la compañía tiene planes de expansión fuera de Estados Unidos, el portavoz de Clear, Adam Grossberg, dijo: “Estamos interesados en expandirnos internacionalmente, pero no tenemos noticias que informar en este momento”.

Costo de entrada

El costo de Clear –que también fue puesto en estadios– es de 180 dólares por año, y si bien puede parecer un poco elevado, para los viajeros frecuentes es una inversión valiosa dado el tiempo ahorrado. Por supuesto, los viajeros querrán asegurarse de que Clear esté en su aeropuerto de origen (y en la terminal de uso frecuente) antes de gastar el dinero.

Vale la pena señalar que siempre hay muchas ofertas y pruebas gratuitas, así que si estás atento, puedes intentarlo sin ningún pago.

Clear se ofrece como un beneficio de Delta Medallion (los viajeros frecuentes de Delta Air Lines obtienen diferentes niveles de estatus).

Tanto si te unes a Clear como si no, está claro que el dinero habla en el mundo de los vuelos en avión. Tú pagas por el estado de prioridad, las actualizaciones, las tarifas de entrada al club, para registrarte y, en algunos casos, para llevar una maleta.

El precio accesible de TSA PreCheck –85 dólares por cinco años– probablemente ha aumentado su popularidad (y las largas colas posteriores), y Global Entry, que te permite omitir la línea del pasaporte en EE.UU. es de 100 dólares (que también es bueno para cinco años e incluye TSA PreCheck).

También existe la aplicación Mobile Passport Control (¡finalmente, algo es gratis!), que los pasajeros estadounidenses y canadienses que lleguen a EE.UU. deben descargar en caso de que los quioscos de Global Entry estén respaldados.

Es notable, con razón, que el transporte aéreo sin interrupciones solo está disponible para aquellos que deseen y puedan pagarlo.

Con todas estas decisiones para decidir cuánto gastar, cuánto vale tu tiempo y cordura , si luchar o no con el agente de la puerta por un vuelo retrasado o una reserva fallida, es bueno saber que hay todavía algo que ninguna cantidad de dinero, estado, puntos o influencia , puede comprar: cielos despejados por delante.

