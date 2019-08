El candidato presidencial de Argentina José Luis Espert fue víctima de un “hecho violento”, dicen autoridades

(CNN Español) — El candidato presidencial de Argentina José Luis Espert fue víctima de un “hecho violento” según informaron autoridades este martes.

Espert se encontraba en Buenos Aires cuando la camioneta que lo transportaba recibió dos impactos de un “elemento contundente en la ventanilla”.

Se desconoce si este incidente esta vinculado con su actividad política.

Balearon el auto que trasladaba a @jlespert. Pudo haber sido el mayor atentado a la democracia en muchos años. Esto es muy grave. Terminar con los negocios de la política no es un juego, y los necesitamos a todos. Fuerzas, @jlespert. Millones estamos con vos. pic.twitter.com/bb0F8eKRcP — Partido Libertario | Argentina (@PLibertarioARG) August 7, 2019

Espert dijo a TN en llamada telefónica que se encontraba bien y que gracias a los vidrios blindados no fueron impactados. Él piensa que no tiene que ver con la política sino un hecho de inseguridad. La policía no ha aclarado cuál fue el objeto lanzado al carro o si el impacto fue causado por balas.

El candidato presidencial Alberto Fernández rechazó el hecho.