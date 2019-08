Gobierno federal anuncia nuevas pautas para animales de servicio y apoyo emocional en aviones

Washington (CNN) — Las aerolíneas tienen prohibido impedir que razas específicas de perros vayan a bordo de vuelos como animales de servicio o de apoyo emocional, dijo el jueves el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), en medio de una controversia sobre la seguridad y los pasajeros que abusan de las políticas sobre animales de apoyo emocional.

Las pautas descritas por los funcionarios del departamento parecen invalidar una política de Delta Air Lines recientemente anunciada que prohíbe que los “perros tipo pit bull” viajen como animales de servicio o de apoyo emocional.

A las aerolíneas se les permite determinar caso por caso si un animal es seguro para viajar, y las aerolíneas también pueden exigir que las personas que viajan con animales de apoyo emocional se registren en el lobby del aeropuerto, en lugar de en línea, para permitir que un funcionario de la aerolínea revise el animal.

“La aerolínea tiene la autoridad para hacer una evaluación individualizada de cualquier perro, cada raza de perro, y si se determina que un perro, sin importar la raza, posa o se considera que representa un riesgo para la salud o la seguridad de otros pasajeros, la aerolínea es libre de negar el embarque”, dijo un funcionario del departamento, que habló bajo condición de anonimato, a los periodistas en una conferencia telefónica explicando el cambio.

El Departamento de Transporte está desarrollando nuevas reglas a largo plazo para pasajeros con animales de servicio.

El departamento no buscará invalidar ninguna política de la aerolínea que prohíbe a los animales que no sean perros, gatos y caballos en miniatura, las especies más comunes de animales de servicio, viajar como animales de apoyo emocional, dijeron los funcionarios.

Las aerolíneas tendrán un mes para cambiar cualquier política que no cumpla con la interpretación. No especificaron qué políticas o aerolíneas creen que no cumplen.

La industria de las aerolíneas dijo que apoya las pautas del DOT debido a su preocupación por los pasajeros que abusan de las asignaciones para animales de apoyo emocional.

“La disponibilidad en línea de credenciales fraudulentas de animales de apoyo emocional ha permitido a las personas que realmente no necesitan asistencia animal abusar de las reglas y evadir las políticas de las aerolíneas con respecto a los animales en la cabina”, dijo Airlines for America, un grupo de la industria. “Con más de un millón de pasajeros llevando animales de apoyo emocional en vuelos el año pasado, las aerolíneas y los aeropuertos vieron un fuerte aumento en incidentes tales como mordidas y destrozos por parte de animales no entrenados.

En uno de los incidentes más recientes, una azafata que fue mordida por un perro de apoyo emocional hace dos semanas y requirió cinco puntos de sutura. La aerolínea no reveló qué raza de perro estuvo involucrada en ese incidente ni si creía que el animal era en realidad un animal de apoyo emocional.

Delta dijo el jueves que está revisando los cambios. Instituyó la prohibición de pit bulls “para reforzar nuestro valor central de poner la seguridad y las personas primero, siempre”.

“Delta revisa y mejora continuamente sus políticas y procedimientos para los animales a bordo como parte de su compromiso con la salud, la seguridad y la protección de los derechos de los clientes con discapacidades”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Un sindicato que representa a las azafatas también expresó su preocupación por las afirmaciones fraudulentas de la condición de necesidad de un animal de apoyo. Ion of Flight Attendants-CWA dijo que las pautas son “un paso importante para abordar lo que se ha convertido en un desastre de animales sueltos en la cabina del avión”.

“Se necesitan reglas claras para garantizar el acceso al servicio de asistencia animal para personas con discapacidades y nuestros veteranos, mientras se mantiene la seguridad y la salud de todos los pasajeros y la tripulación a bordo de nuestros aviones”, dijo el grupo en un comunicado.