Iván Pérez Sarmenti conduce la nueva temporada de “Mercado Sur”

Iván Pérez Sarmenti será el nuevo conductor del programa mensual "Mercado Sur"

(CNN Español) — Este sábado 10 de agosto, a las 9 p. m. hora de Miami, en CNN en Español, el periodista Iván Pérez Sarmenti presenta una nueva edición de “Mercado Sur”, el programa mensual que cubre las tendencias que impactan los negocios de la región.

Iván Pérez Sarmenti, quien agrega el título de presentador a su trayectoria periodística en CNN en Español, es un periodista sólido que se ha destacado en coberturas de todo tipo desde Argentina, y domina los temas económicos y empresariales de América Latina.

Entre sus entrevistados se cuentan el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el músico argentino Charly García, el ex candidato presidencial de Brasil, Fernando Haddad, los expresidentes Ernesto Samper (Colombia) y Laura Chinchilla (Costa Rica), el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.

Entre sus coberturas más destacadas se cuentan el vuelo humanitario a las islas Malvinas/Falkland, acompañando a familiares de caídos en la guerra entre Argentina y el Reino Unido, las elecciones en Chile y Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff, en Brasil, giras del papa Francisco por Latinoamérica y las elecciones en Argentina de los últimos años.

En “Mercado Sur”, Pérez Sarmenti presenta a los emprendedores y negocios más creativos, casos de éxito y las nuevas oportunidades de negocios en la región.

“’Mercado Sur’ es un gran desafío y me ilusiona poder mostrar la innovación, creatividad y fuerza de trabajo de nuestra región, porque muchas veces de las adversidades salen las mejores soluciones. En esta edición vamos a hablar con Marta Harff sobre cómo volver al éxito en los negocios luego de una bancarrota. También presentaremos un caso de innovación: un emprendimiento de indumentaria y accesorios de ropa a partir de los desechos que genera un yacimiento de hidrocarburos. Y, para terminar, visitamos la parrilla que el ranking The World’s 50 Best Restaurants considera la mejor del mundo, en Buenos Aires, entre cuyos comensales se cuentan figuras internacionales como el expresidente Obama”, dice Pérez Sarmenti.

