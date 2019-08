¿Es seguro visitar Hong Kong mientras la ciudad está siendo sacudida por protestas masivas?

Hong Kong (CNN) — Normalmente uno de los destinos más populares de Asia, la reputación de Hong Kong como un lugar seguro y fácil de visitar continúa sufriendo a medida que el territorio se ve afectado por las protestas antigubernamentales.

En la última escalada, el 12 de agosto las autoridades tomaron la medida extraordinaria de cerrar el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA), donde se reunieron multitudes de manifestantes. Todos los vuelos de salida fueron cancelados.

El aeropuerto, uno de los más activos del mundo, es el principal enlace de transporte internacional dentro y fuera del territorio y es probable que el cierre afecte gravemente su accesibilidad al turismo. Los ferris a la cercana Macao y los trenes a la China continental siguen funcionando, pero obviamente carecen de la capacidad y el alcance del centro de aviación.

Las autoridades han solicitado a todos los pasajeros que abandonen el aeropuerto inmediatamente frente a lo que los manifestantes creen puede ser un intento de la policía de despejar lo que, hasta ahora, era visto como un escenario de protesta relativamente pacífico.

“Para la seguridad de las aerolíneas, los turistas y el personal, pedimos a las personas en el aeropuerto que abandonen rápidamente el aeropuerto para que nuestro personal continúe la operación”, dijo Frank Chan, jefe de Transporte de Hong Kong. “Solo podemos volver a la operación después de considerar la seguridad de los turistas y el personal”.

Salir del aeropuerto, que se encuentra en la isla de Lantau, a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad, suele ser un negocio simple, pero los que llegaron después del anuncio de cierre enfrentaban largas y caóticas esperas por cualquier opción de transporte.

El tren Airport Express suele ser la opción más rápida, con servicios que salen cada 10 minutos para lo que debería ser un viaje de 32 minutos. Los taxis y los autobuses de enlace cubren el viaje por carretera en aproximadamente 40 minutos, pero la congestión durante el éxodo masivo podría generar demoras y llevar a tarifas costosas.

Largos tiempos de espera

Las imágenes de video de la terminal de autobuses del aeropuerto mostraron grandes multitudes esperando un viaje. Los manifestantes que ayudaban a organizar la salida estaban sosteniendo carteles de “largos tiempos de espera”.

Se espera que el aeropuerto vuelva a abrir el martes 13 de agosto, pero se aconsejó a los pasajeros que viajaban por aire dentro o fuera del territorio que verificaran el estado de su vuelo y que no se dirigieran al aeropuerto hasta que se les diera la autorización.

Muchos de los que llegaron al aeropuerto el lunes enfrentaron confusión, y algunos incluso pidieron ayuda a los periodistas de CNN. El Consulado de Australia en Hong Kong envió un equipo de funcionarios al aeropuerto para ayudar a sus ciudadanos a moverse en el aeropuerto.

El cierre de HKIA es el último desarrollo en casi tres meses de protestas cada vez más violentas en Hong Kong sobre un proyecto de ley de extradición a China ahora archivado. Esa controversia ha provocado una crisis política cada vez más profunda que, a veces, ha paralizado partes de la ciudad.

Las imágenes dramáticas de gases lacrimógenos que llenan las áreas residenciales, mientras los manifestantes en favor de la democracia participan en batallas callejeras con la policía, se han transmitido en todo el mundo.

Las autoridades han insistido en que el territorio aún es seguro y está abierto para el turismo durante las manifestaciones, pero eso no ha impedido que algunos visitantes sean arrastrados por los disturbios.

Tara Chanter, una maestra de 31 años del Reino Unido, estaba visitando Hong Kong con su pequeño hijo y su esposo durante las protestas del 28 de julio.

“Creo que mientras evitemos el área de protesta estaríamos a salvo”, dijo. “Sin embargo, a la luz de los cambios desde que hemos estado allí, tal vez estoy más preocupada por volver, dado que las protestas parecen haberse intensificado”.

Chanter llegó a Hong Kong durante la protesta del aeropuerto y dijo que, aunque era “un poco intimidante después de un vuelo de larga distancia”, estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, ya que la aerolínea la había mantenido bien informada.

“Sentí que eran protestas, así que no eran actos de violencia”, dijo. “No me preocupaban los ataques aleatorios porque no estábamos protestando”.

Impacto en el turismo

Pero hay indicios de que las protestas están teniendo un impacto en el turismo.

Entre el 16 de junio y el 13 de julio, lapso durante el cual hubo varias manifestaciones enormes, las reservas de vuelos a Hong Kong desde Asia cayeron un 5,4% en el mismo período del año pasado, según la firma de análisis ForwardKeys.

Antes de que comenzaran las protestas, la ciudad había estado disfrutando de un aumento del 6,6% en las reservas de vuelos en los primeros seis meses de 2019, en comparación con el mismo período de 2018.

Mientras tanto, los turistas han estado publicando fotos en las redes sociales de sí mismos en frente de los innumerables muros de Lennon que han surgido alrededor de la ciudad. Las coloridas exhibiciones de notas Post-it con mensajes inspiradores para el movimiento de protesta llevan el nombre del mural de Praga del mismo título de la década de 1980, que estaba cubierto de letras disidentes inspiradas por los Beatles contra el gobierno comunista.

Si bien la violencia se ha localizado principalmente en sitios de demostración preestablecidos, varios países, incluidos el Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos, han emitido alertas de demostración a los ciudadanos.

Eso preocupa a algunos turistas. Una búsqueda rápida de plataformas de redes sociales como Twitter arroja numerosos ejemplos de personas que preguntan si es seguro visitar la ciudad china semiautónoma.

¿Está Hong Kong abierto para turistas?

La Comisión de Turismo de Hong Kong ha dicho que la ciudad aún está abierta a los viajeros. Y las principales atracciones clave como Peak Tram, Ladies’ Market y Star Ferry, que lleva a los pasajeros a través del puerto de Victoria a Kowloon, hasta ahora no se han visto afectadas.

“La gran mayoría de las personas que participan en procesiones lo hacen de manera pacífica y ordenada”, dijo Jeanne Tam, de la Comisión de Turismo, en un comunicado. “Las procesiones solo afectan ciertas partes de la ciudad por un período de tiempo definido… (y) se publicitan con mucha anticipación”, agregó Tam.

Al comienzo del movimiento de protesta, al menos, la mayoría de las marchas tenían lugar los domingos en rutas planificadas previamente. Si bien esas marchas se hicieron cargo de algunas de las carreteras más grandes de la isla de Hong Kong, fueron fáciles de evitar y en gran medida pacíficas.

Sin embargo, a medida que las semanas se han desgastado, las cosas se han vuelto más complicadas. En julio, manifestantes enmascarados irrumpieron en el edificio del Consejo Legislativo de Hong Kong y, a altas horas de la noche, unos cientos de personas, principalmente adolescentes y de veinte años, con equipo de protección, irrumpieron y lo ocuparon durante varias horas.

Algunas protestas se han dirigido a zonas turísticas, como Tsim Tsa Tsui, que es popular entre los viajeros de China continental, para transmitir su mensaje. Y el domingo, los manifestantes que marcharon por la ciudad atacaron ilegalmente a Causeway Bay, otro punto de venta minorista, “para que el mundo sepa lo que está sucediendo en Hong Kong”, según un manifestante que no quiso ser identificado.

¿Son peligrosas las protestas?

En las últimas semanas, las protestas se han vuelto menos predecibles y más violentas.

La policía se ha negado a autorizar algunas marchas, lo que ha provocado violentos enfrentamientos callejeros entre manifestantes y policías.

La violencia a veces se ha extendido a los modernos distritos de Sai Ying Pun y Sheung Wan de la ciudad, dos áreas muy residenciales cerca del centro de la ciudad con restaurantes, bares y hoteles boutique populares entre los turistas, y a tiro de piedra de la terminal de ferri a Macao.

Otras protestas violentas han ocurrido en zonas menos turísticas. Yuen Long, en la frontera de la ciudad con China continental, en el norte del territorio, por ejemplo, ha visto violencia de la mafia y la policía ha irrumpido en la estación de metro para dispersar multitudes. En total, 69 personas fueron hospitalizadas por los dos incidentes en Yuen Long.

A medida que la situación se agudiza, algunos países han emitido advertencias de viaje que aconsejan a los turistas que soliciten a su hotel o agencia de viajes información sobre dónde estarán las protestas y que sigan las noticias locales.

El Consulado de los Emiratos Árabes Unidos en Hong Kong ha aconsejado a sus ciudadanos que eviten los lugares cerca de edificios gubernamentales y privados durante los fines de semana y que no vistan blanco o negro, los colores del movimiento de protesta y los atacantes de la mafia, respectivamente.

¿Se ha interrumpido el movimiento por la ciudad?

Generalmente, la ciudad funciona normalmente. Pero durante las protestas eso puede cambiar dramáticamente, como lo demuestra el cierre del aeropuerto.

Las carreteras a veces se han cerrado, los carriles de autobuses están bloqueados y los carriles de tranvía se han detenido cuando las protestas se han apoderado de algunas de las calles principales de la ciudad. Las estaciones de metro también se han cerrado temporalmente y las líneas de tren se han suspendido en áreas donde se concentraron las protestas.

El servicio de ferri entre Sheung Wan, donde tuvieron lugar las protestas, y Macao fue suspendido temporalmente en un punto.

Carol Chan, portavoz del famoso Star Ferry de Hong Kong, dijo que sus servicios entre puertos no habían sido interrumpidos. De hecho, la compañía había mejorado sus servicios “para atender el aumento del flujo de pasajeros”, ya que los manifestantes utilizan el servicio para llegar a la isla de Hong Kong.

¿Siguen llegando turistas?

Paul Chan, secretario financiero de Hong Kong, dijo anteriormente que las manifestaciones masivas de la ciudad habían perjudicado a los comerciantes locales. Muchos negocios minoristas y de alimentos y bebidas han reportado una caída en los clientes, agregó.

“Para las empresas y turistas extranjeros, Hong Kong parece haberse vuelto turbulento e inseguro, afectando su deseo de viajar, hacer negocios e invertir en Hong Kong”, dijo Chan.

El Langham Hospitality Group, un operador de hoteles de lujo en la ciudad, dijo en un comunicado que “ciertos segmentos en nuestros hoteles de Hong Kong han visto una desaceleración”.

“Aconsejamos a nuestros huéspedes que Hong Kong todavía es seguro para visitarlo y hacer negocios”, dijo Serene Tan, directora de relaciones públicas del grupo. “Las recientes protestas… a largo plazo no representarán una amenaza para la economía y la posición global de Hong Kong como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

“La ciudad ha experimentado protestas similares antes y siempre ha demostrado ser resiliente”.

El hotel de lujo Island Shangri-La, ubicado en el distrito central de la ciudad, dijo que había visto algunas “cancelaciones de nuestros huéspedes extranjeros de ocio, grupos y empresas”.

“También hemos visto una disminución en el número de clientes locales que vienen a nuestros restaurantes y puntos de venta “, dijo Carol Kong, portavoz del hotel.

