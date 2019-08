El acuerdo con EE.UU., Sandra Torres, Thelma Aldana y más: lo que dijo Alejandro Giammattei en la entrevista con Fernando del Rincón

(CNN Español) — El ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que un virtual acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos necesitaría la aprobación de los congresos de ambos países antes de ser implementado.

En entrevista con Fernando del Rincón el lunes, Giammattei dijo que revisaría el acuerdo durante el período de transición de cinco meses, porque necesita tiempo para examinar el compromiso que el presidente Jimmy Morales hizo con el gobierno de Donald Trump bajo la amenaza de aranceles.

Giammattei también dijo que habló el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y le agradeció por el apoyo a su nuevo gobierno. Giammattei dijo que hablaron sobre inmigración y uqe le mencionó a Pompeo que ambos países deberían trabajar en el desarrollo regional y no solo centrarse en detener a los migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

“El tratamiento que nosotros le queremos dar a la migración es de fondo, es atacar la causa, no los efectos. El efecto de poner un muro físico o un muro de armas en la frontera con México no detiene la migración. Lo único que la detiene son muros de prosperidad”, dijo.

“Tenemos que lograr que la miseria, la marginación, la exclusión social en la que viven la mayoría de la gente de esos departamentos que son los más expulsores de gente sean tratados de fondo… porque si no, de lo contrario, nunca se va a detener la migración”, añadió.

Según el virtual acuerdo de “tercer país seguro”, los migrantes que pasan por Guatemala tendrían que solicitar asilo allí, en lugar de continuar a Estados Unidos para solicitar asilo. La administración Trump espera que esto tenga el efecto de prevenir y disuadir a algunos migrantes de llegar a territorio estadounidense.

Giammattei, quien triunfó en la segunda vuelta de la elección presidencial realizada el domingo, habló también sobre otros temas en la entrevista con Fernando del Rincón.

¿Podría volver Thelma Aldana sin riesgo de ir a prisión?

“Es algo que la señora Thelma Aldana tiene que dilucidar su caso ante los tribunales… Nosotros podemos decir que vamos a ser respetuosos del organismo judicial y de sus decisiones”, dijo Giammattei en relación a la ex fiscal general, quien se encuentra fuera del país y sobre la cual pesa una orden de captura por una contratación anómala. Aldana ha dicho que las acusaciones son “espurias” y que no existen condiciones de seguridad para su regreso a Guatemala.

Sandra Torres, ¿a prisión?

“Yo dije y lo sostengo: voy a hacer todo lo que esté en mis manos por que efectivamente la señora responda por todos los actos ilícitos que ha cometido”, dijo Giammattei en referencia a la ex primera dama Sandra Torres, su rival en la segunda vuelta electoral. “No descansaré. Voy a hacerlo con ella y todas las personas que hayan sido señaladas de corrupción en los anteriores gobiernos”, añadió.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, mientras Torres fue la secretaria general del partido UNE —de enero a junio del 2015— recibió aportes millonarios para su campaña electoral sin notificar al Tribunal Supremo Electoral. Torres ha dicho que la denuncia tiene fines políticos.

¿Puede volver Iván Velázquez al país?

Sobre un posible regreso de Iván Velázquez, el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al país, Giammattei recordó que que mandato de la comisión concluye en septiembre.

“El problema que hay es que la CICIG se acaba el 3 de septiembre. Si quiere venir en mi gobierno como visitante, no habría ningún problema, pero no podría regresar como comisionado, en vista de que la función de la CICIG se termina, nos guste o no, el 3 de septiembre de este año”, dijo.

Sobre la pena de muerte

“Es constitucional, y en el caso que un juez me envíe a mí una solicitud del recurso de gracia, lo analizaré y tendré la opción de decir sí o decir no dependiendo del caso”, dijo Giammattei sobre la aplicación de la pena de muerte en Guatemala.

Sobre la Corte de Constitucionalidad

“Nosotros trataremos de llevarnos bien con todos los organismos del estado… y seremos respetuosos de la ley como siempre lo he sido. Voy a respetar los fallos judiciales, y cuando no esté de acuerdo con los fallos judiciales, los apelaré conforme a la justicia”, dijo el ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala sobre si respetará las decisiones de la Corte de Constitucionalidad del país.

Con información de Claudia Dominguez