Chiquis Rivera: “La Chiquis del 2014 era un poco débil, ahora estoy más segura”

(CNN Español) — El domingo 18 de agosto a las 7:00 p.m. (Miami), CNN en Español presenta el programa ‘El Ojo Crítico de Juan Carlos Arciniegas’, que esta vez contará con la presencia de la cantante Chiquis Rivera para hablar de los errores que cometió su difunta madre, Jenni Rivera, su proceso como cantante y su vida personal.

Para esta nueva emisión, Arciniegas no se guardó ninguna pregunta para la hija de la intérprete de ‘Resulta’. Chiquis Rivera compartió con el periodista reveladoras declaraciones acerca de los patrones que no repetiría de su madre.

“He hablado esto con mis hermanas y no es por juzgar o hablar mal de mi madre que no está aquí para defenderse, pero queremos ser diferentes en el aspecto del matrimonio, porque por mucho tiempo le tuve miedo al matrimonio por lo que vi, en la relación uno tiene que luchar. Admiro a mi mamá en muchas cosas, pero en cuestión de elegir hombres es donde mis hermanas y yo hemos dicho que queremos ser diferentes, aprender de eso, hay que apreciar ciertas cosas del hombre y saber ser un poco sumisas y darle el lugar a su hombre”, señaló Chiquis Rivera.

Rivera compartió con el periodista que musicalmente se ha estado preparando mucho, lo que la ha llevado a sentirse una mujer más madura y plena. “La Chiquis del 2014 era un poco débil, ahora estoy más segura, más madura como mujer y como cantante, he aprendido muchísimo, he tomado clases y tomado el toro por los cuernos”, dijo la intérprete.

En la entrevista de CNN, Chiquis Rivera compartirá con los televidentes cómo vivió la etapa de su boda, donde fue criticada y observada por los medios de comunicación. ”No dejé que estuvieran las cámaras porque quería algo privado en ese momento tan sagrado con mi familia, no quería que los medios me criticaran con mi vestido blanco, no quería teléfonos y no porque no quisiera que nos tomaran fotos y salieran los videos, sino para disfrutar el momento. Lorenzo y yo queríamos eso, tuvimos cuatro ofertas y decidimos no vender la boda, quería algo familiar. La gente puede ser un poco mala, ahora están diciendo que ya me voy a divorciar. No soy malagradecida, solo estaba pensando en mí y en mi pareja, pero cuando nos casemos otra vez, sí invitaremos a los medios”, indicó.

“El tema de la boda de Chiquis es uno que hasta hace poco seguía acaparando titulares de la prensa hispana en Estados Unidos. Aquí admite que quizá el tema debió haber sido manejado de otra manera. Como cantante, es difícil que el público deje de comparar algún día a Chiquis con su madre. Sin embargo, lejos de molestarle, creo que Chiquis ha hecho las pases con ese tema y ha sabido aprovechar la asociación con su madre para beneficio de su propia carrera musical”, comenta Juan Carlos Arciniegas.

Victimizada, incomprendida y criticada, así ha transcurrido parte de la vida de Chiquis Rivera. Como miembro de una de las familias más mediáticas del mercado hispano en Estados Unidos, gracias en parte al imperio que construyó su madre, la desaparecida Jenni Rivera, Chiquis se ha tenido que abrir su propio camino en medio de comparaciones con su progenitora, por eso no te puedes perder ‘Ojo Crítico’ el domingo 18 de agosto a las 6:00 p.m. (México) por CNN en Español.

