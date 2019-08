Una mujer sobrevivió a una caída de más de 1.500 metros después de que su paracaídas fallara

(CNN) — Una mujer de 30 años se está recuperando después de caer a más de 1.524 metros desde un avión.



MIRA: Un avión se estrelló en una excursión de paracaidismo en Hawai. Las nueve personas a bordo murieron

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, estaba haciendo paracaidismo el sábado cerca de Trois-Rivières, Quebec, cuando sus paracaídas principal y de respaldo no pudieron abrirse. Ella se desplomó en un área boscosa y está en el hospital con varias fracturas, incluidas las vértebras rotas, informó CBC, afiliada de CNN. La policía de Trois-Rivières dijo que su vida no está en peligro.

Denis Demers, quien vio el incidente, le dijo a CBC que la paracaidista estaba cayendo más rápido que nadie.

“Es un milagro”, dijo Demers. “No sé cómo una persona puede sobrevivir a una caída desde un avión como ese”.

LEE: Así se ve el campeonato mundial de paracaidismo acrobático bajo techo

Océane Duplessis estaba a punto de abordar un avión para su propio salto cuando vio el accidente. Ella le dijo a CBC que ella “observó todo el camino hasta el final”.

“Seguimos esperando que sucediera algo”, agregó. “Estábamos muy preocupados. Muy”.

La policía dijo que la mujer tenía experiencia de paracaidismo. Se está llevando a cabo una investigación para determinar si se trata de un caso de negligencia penal.

Las lesiones por paracaidismo son raras. En Estados Unidos, la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos dice que hubo aproximadamente 1 lesión por cada 1.536 saltos de paracaidismo en 2018, solo el 0,07% de todos los saltos.