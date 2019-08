Diosdado Cabello niega que haya contactos secretos con el Gobierno de EE.UU.

Diosdado Cabello (Crédito: FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este lunes en La Guaira que haya iniciado contactos secretos con miembros del Gobierno de EE.UU., como aseveró en un articulo que califica como “primicia” la agencia de noticias AP.

Respondiendo al reportero de AP Chris Torchia, en la conferencia de prensa del PSUV, Diosdado Cabello le dijo que no estaba bien que AP le enviara a preguntar lo que ellos estaban publicando.

Si yo voy a dialogar, continuó Cabello, cumpliría con cuatro condiciones: “Autorización del presidente, hablo de Venezuela, aquí en Venezuela y con los dueños del circo”.

“No me pidas que yo te confirme lo que tu publicaste contra mí, o de mí o tu agencia. No me pidas porque eso no es sano. Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación, no me pidas eso por favor”.

CNN se ha comunicado con funcionarios estadounidenses para obtener comentarios sobre informes de que se han mantenido “conversaciones secretas” entre Estados Unidos y Venezuela, pero no recibió respuesta.