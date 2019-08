En sus 25 años, los 25 episodios de ‘Friends’ con los que más te puedes identificar

(CNN) — “Friends”, la comedia omnipresente sobre seis amigos en la ciudad de Nueva York, cumple 25 años este año.

Aunque las series de los creadores David Crane y Marta Kauffman se estrenaron el 22 de septiembre de 1994 y salieron al aire el 6 de mayo de 2004, su popularidad sostenida en los servicios de transmisión, junto con nuestro amor por celebrar momentos retro a través de un lente de redes sociales, significa que hay un montón de promociones exageradas vinculadas a este aniversario.

Hay un producto “Friends” vinculado con Pottery Barn, que es un guiño a un episodio específico de la serie, así como una línea de joyería del minorista Alex y Ani inspirada en el show. También hay ventanas emergentes planificadas en Nueva York y Los Ángeles y proyecciones en salas de cine de episodios seleccionados. Para aquellos que prefieren celebrar en el anonimato del espacio digital, una asociación con el sitio de repositorio de GIF GIPHY incluye el lanzamiento de más de 2.300 GIF que exponen momentos específicos.

Para quien le da igual ‘Friends’, esto parece una exageración. Para los fanáticos de “Friends”, tiene sentido. Como se exploró recientemente en The New Yorker, “Friends” no se trataba solo de bromas y cortes de pelo culturalmente significativos (aunque el estilo rizado que la actriz Jennifer Aniston adoptó al principio de su carrera con Rachel Green ciertamente dejó su huella).

Si bien el programa ha sido criticado por la falta de diversidad racial y económica, sus historias sobre las luchas de la edad adulta temprana aún resuenan. Al igual que en las primeras temporadas de “The Real World”, les dio a los espectadores una familia instantánea o una red, y sirvió como un tema de conversación para aquellos que intentan construir una versión en la vida real.

En honor a esto, hemos hecho una lista cronológica de 25 de los episodios de “Friends” más honestos y ‘divertidos porque es verdad’.

1. “El piloto” o “En el que Monica consigue roommate” (Temporada 1, Episodio 1)

El primer episodio establece la premisa para este sexteto de solteros y su codependencia. El paleontólogo Ross (David Schwimmer) está deprimido debido a su reciente divorcio, mientras que su hermana chef, Monica (Courteney Cox), se enamora de un chico que conoce en su restaurante y que está mintiendo sobre sus propias relaciones pasadas. El compañero de cuarto de Ross en la universidad, Chandler (Matthew Perry), trabaja en el procesamiento de datos y es inseguro, por lo que hace bromas autocríticas como mecanismo de defensa. La terapeuta de masajes y cantante de medio tiempo Phoebe (Lisa Kudrow) es peculiar y el actor que batalla Joey (Matt LeBlanc) es emocionalmente inmaduro. Rachel (Aniston) pensó que casarse con un rico la haría feliz, y se dio cuenta de que no lo haría. Todos estos son rasgos de personalidad y eventos de la vida que podrían ser identificables o aspiracionales para cualquiera que quiera unirse a su grupo de pares.

2. “El del sonograma al final” (Temporada 1, Episodio 2)

Los programas de televisión adoran mostrar cuán emocionalmente complicados pueden ser los embarazos no planificados. En “Friends”, las cosas se llevan a un nivel superior porque la exesposa de Ross, Carol (Anita Barone), está en una relación con una mujer y los tres ahora deben tener que descubrir cómo ser padres juntos cuando queda inesperadamente en embarazo. Al igual que otros en su situación o una variante de la misma, Ross también debe procesar cómo su vida pronto pasará de una responsabilidad mínima a la de un padre soltero.

3. “El de todo el póker” (Temporada 1, Episodio 18)

Rachel pasa gran parte de las primeras temporadas de “Friends” descubriendo todo el concepto de adultez. Ella quiere valerse por sí misma y encontrar una carrera, pero no siempre tiene las conexiones o habilidades establecidas para llegar allí y apenas hace lo del alquiler como camarera en la cafetería del vecindario. Ella pensó que estaba llegando a algún lado después de una entrevista de trabajo positiva, solo para saber al final del episodio que estaba equivocada. Este escenario es demasiado real para cualquier persona con grandes sueños que está (o estaba) atascado en un trabajo aplastante para pagar las cuentas.

4. “En el que Rachel se entera” (Temporada 1, Episodio 24) y “Aquel en el que Ross se entera” (Temporada 2, Episodio 7)

La dinámica de “será que sí, será que no” de la relación entre Rachel y Ross creció de forma aburrida. Pero, para cualquiera que albergue un flechazo no correspondido, estos primeros episodios donde cada uno descubre los sentimientos románticos del otro pueden ser un salvavidas.

5. “En el que muere Heckles” (Temporada 2, Episodio 3)

Una sensación de soledad y aislamiento puede manifestarse externamente de varias maneras, particularmente en una ciudad tan concurrida como Nueva York. Cuando Rachel y el vecino de abajo de Monica (interpretada por la estrella invitada Larry Hankin) muere repentinamente, Chandler cuestiona sus propias elecciones de vida y se preocupa por terminar solo y malhumorado.

6. “El de cinco filetes y una berenjena” (Temporada 2, Episodio 5)

La desigualdad salarial en el lugar de trabajo es un tema que llena titulares. ¿Entre su grupo personal de pares? Quizás no tanto. Este episodio permite que Phoebe, Rachel y Joey realmente hablen sobre la dificultad de mantener el ritmo cuando sus amigos ganan mucho más dinero que ellos. También termina con Mónica perdiendo su trabajo en un restaurante, lo que recuerda que no todos los cheques de pago vienen con una garantía de por vida.

7. “El de la boda de lesbianas” (Temporada 2, Episodio 11)

Este episodio se emitió en 1996 y, aunque nos gustaría pensar que nuestra cultura se ha vuelto más inclusiva desde entonces, muchas personas LGBTQ se encuentran carentes de apoyo familiar, tal como la exesposa de Ross, Carol (ahora interpretada por Jane Sibbett) cuando se casó con su pareja Susan (Jessica Hecht). Ross deja de lado sus propios sentimientos de ver a su ex seguir adelante y alienta a Carol a continuar con la ceremonia.

8. “En el que Rachel renuncia” (Temporada 3, Episodio 10)

A veces se necesita un miedo a lo desconocido para liberarte de la complacencia. En este caso, Rachel se da cuenta de que nunca va a poner en marcha su deseo de una carrera en la moda si continúa de mesera, por lo que entrega su aviso de renuncia.

Este episodio también tiene una lección sobre corregir los errores cuando Ross hiere accidentalmente a una niña (una pre-famosa Mae Whitman). Ella había estado vendiendo galletas de puerta en puerta para poder ganar un viaje al campamento espacial, por lo que Ross se acerca e intenta ayudarla a cumplir su sueño.

9. “En el que Ross y Rachel se dan un tiempo” (Temporada 3, Episodio 15)

Oh, las luchas de un equilibrio entre el trabajo y la vida. A Rachel le está yendo genial en su nuevo trabajo en Bloomingdales, pero eso también significa que está trabajando largas horas y no tiene tiempo para celebrar su aniversario con Ross. Los celos y las decisiones de borrachera se produjeron y los fanáticos aún debaten qué constituye engañar a la pareja. Finalmente, la frase “¡Estábamos en un tiempo!” sería gritado en el léxico.

10. “El de la medusa” (Temporada 4, Episodio 1)

Varios episodios de “Friends” discuten los problemas de los jóvenes con sus padres (Mónica y Chandler se sienten frustrados habitualmente con los suyos). En este episodio, Phoebe, quien se revela cada vez más a lo largo de la serie, proviene de una familia no muy tradicional, se siente herida y traicionada porque su madre biológica nunca la rastreó cuando más la necesitaba.

Para los gramáticos engreídos en un grupo de amigos, este es también el episodio en el que Ross le enseña a Rachel la diferencia entre “hay” y “ahí”.

11. “¡En el que se irán de fiesta!” (Temporada 4, Episodio 9)

Parte de envejecer significa aceptar que está bien si no puedes o no festejas como lo hiciste en tu juventud. En este episodio, Chandler y Ross están súper emocionados de que su viejo amigo esté en la ciudad y comienzan a pensar en todas las travesuras locas en las que pueden meterse esta vez. Cuando el amigo se echa para atrás, se dan cuenta de que están contentos de tener una noche tranquila y predecible sin él.

12. “El del útero de Phoebe” (Temporada 4, Episodio 11)

Este episodio puede resonar con cualquier mujer que alguna vez haya considerado ser un vientre sustituto, como se le pide a Phoebe que haga por su hermano y su esposa (interpretados por Giovanni Ribisi y Debra Jo Rupp, respectivamente). Pero también es otro episodio de “Friends” que trata sobre la clase, ya que Joey toma un trabajo en el museo de Ross y descubre que hay una división entre los médicos y el personal. Para otros, es mejor recordarlo con Mónica enseñándole a Chandler (y tal vez a algunos que observan desde su casa) sobre las zonas erógenas femeninas.

13. “El de los embriones” (Temporada 4, Episodio 12)

Este episodio fue un ejemplo temprano de comedias de televisión que enseñaban sobre el gasto de la fertilización in vitro y su dudosa tasa de éxito. Phoebe tiene cinco embriones implantados con la esperanza de que pueda convertirse en un sustituto de su hermano y su esposa (spoilers para los observadores primerizos: ¡todo funciona!).

14. “El de Acción de Gracias” (Temporada 5, Episodio 8)

La famosa escena de este episodio de Mónica bailando con un pavo en la cabeza ha sido conmemorada en todo, desde camisetas hasta GIF. Pero no olvidemos por qué se puso en la cabeza la fábrica de aves de corral: fue para animar a Chandler. Perdió un dedo del pie hace muchos días de Acción de Gracias cuando era un estudiante universitario cabeza dura que se interesó en ella después de que ella perdió peso y los dos ahora están saliendo en secreto. (También se disculpó por producir vergüenza por el cuerpo).

15. “El de todas las resoluciones” (Temporada 5, Episodio 11)

En un esfuerzo por ser mejores personas, Rachel y Chandler pasan este episodio temático de Año Nuevo prometiendo, respectivamente, evitar chismes y burlarse de los demás. Estas son metas elevadas para casi todos los que no son monjas.

16. “En el que todo el mundo se da cuenta” (Temporada 5, Episodio 14)

Las relaciones secretas en un grupo de amigos son comunes, pero hay que confesar cuando está claro que las cosas son serias. Chandler y Mónica usan este episodio para finalmente admitir su compromiso mutuo, pero no antes de que Phoebe intente romperlo activando la ofensiva del encanto. Más importante aún, este episodio también es una historia de por qué las personas no deberían avergonzarse de buscar ayuda psiquiátrica, particularmente después de una sacudida experiencia de vida. El jefe y los compañeros de trabajo de Ross sugieren que puede tener algunos problemas de ira después de separarse de su segunda esposa, Emily (Helen Baxendale). Tienen razón.

17. “El del policía” (Temporada 5, Episodio 16)

Este es un episodio sobre hacer buenas obras, incluso si eres una persona ‘meh’. Phoebe encuentra una placa de policía de Nueva York y decide usar su nuevo poder para asustar a los extraños de cometer varios delitos e infracciones. Joey decide que quiere una relación y necesita que Rachel le enseñe exactamente lo que eso significa. Y Rachel y Chandler ayudan a Ross a tratar de trasladar un nuevo sofá a su departamento. (No subirá por el estrecho tramo de escaleras, no importa cuánto les indique que “pivoteen”).

18. “El de Las Vegas” (Temporada 5, Episodios 23 y 24)

A veces es difícil saber con certeza si tu pareja ya superó a su ex. Al final de la temporada 5, Chandler se encuentra justo en este lugar cuando se entera de que Mónica se encontró con su exnovio Richard (Tom Selleck), incluso si el encuentro la dejó sin ideas románticas. Este episodio también se trata de reunirse con un amigo que puede tener pocas perspectivas de trabajo y se ve obligado a tomar uno vergonzoso (aunque temporal), como lo hace Joey cuando el grupo lo encuentra trabajando como gladiador en un hotel de Las Vegas cuando su película la producción se detiene.

19. “En el que Joey pierde su seguro” (Temporada 6, Episodio 4)

Enfrentarse a una lesión mientras no se tiene seguro médico puede llevar a la bancarrota a muchos estadounidenses. En este episodio, Joey lucha por encontrar cualquier actuación que se pueda imaginar para mantenerse cubierto por el plan médico del Screen Actors Guild.

20. “El del armadillo de vacaciones” (Temporada 7, Episodio 10)

Es difícil para aquellos que practican religiones distintas al cristianismo sentirse vistos durante el mes de diciembre, especialmente si Navidad y Santa Claus son comunes en el hogar. En un intento por lograr que su hijo reconozca su cultura, Ross se pone un disfraz de armadillo mientras explica la historia de Hanukkah. Y así, nació una mascota de vacaciones con todo incluido.

21. “En el que todos cumplen treinta” (Temporada 7, Episodio 14)

Aunque este episodio no se rastrea cronológicamente dentro del universo del programa, es una mirada interesante sobre cómo los diversos amigos aceptan el envejecimiento. Joey se preocupa por la mortalidad mientras Phoebe descubre que sus complicadas circunstancias familiares la llevaron a creer que es más joven de lo que pensaba. Rachel aprovecha la oportunidad para romper con un chico más joven (Eddie Cahill) cuando decide que quiere a alguien más maduro.

22. “El de después del ‘Sí, quiero'” (Temporada 8, Episodio 1)

El estreno de la Temporada 8 retomó el gancho final de la temporada anterior y confirmó que Rachel estaba inesperadamente embarazada. También plantea discusiones reales sobre la crianza de los hijos solteros e incluso le permite a Rachel mostrar un momento de alivio que podría no estar esperando cuando Phoebe decide probar la supuesta felicidad de su amiga.

23. “El del atraco” (Temporada 9, Episodio 15)

La historia de fondo de Phoebe de una vida hogareña complicada (su padre se separó; una madre que murió por suicidio) y los años que vivió en la calle siempre la diferenciaron de los otros personajes principales que crecieron en entornos más estables. Las cosas se completan en este episodio cuando se da cuenta de que en realidad asaltó a Ross. No todos tienen una educación suburbana de clase media antes de hacer la caminata por encontrar sus caminos en la gran ciudad.

24. “El de la lotería” (Temporada 9, Episodio 18)

Se necesita mucho coraje (y estabilidad) para comenzar una carrera de nuevo, como lo hizo Chandler hacia el final de la serie. Si bien gran parte de este episodio se centró en la búsqueda del grupo para ganar la lotería, también tenía una historia más pequeña centrada en si Chandler podría convertir su pasantía en una empresa de publicidad en una posición permanente en uno de los tres roles de asistente (y el ego sopla cada vez que se entera de que alguien va a otra persona).

25. “El de la madre biológica” (Temporada 10, Episodio 9)

No todas las personas tienen la suerte de quedar embarazadas fácilmente cada vez que les resulta conveniente. Los problemas de Mónica y Chandler con la infertilidad se abordan bastante en las últimas temporadas del programa, ya sea en los episodios de la temporada 9 “El de la prueba de fertilidad”, donde aprenden que ninguno de ellos puede concebir, o “El del donante”, cuando buscan un donante de esperma. Eventualmente optan por la adopción y se conectan con Erica (Anna Faris), la madre biológica de sus eventuales gemelos, en la Temporada 10.

“Friends” fue producida por Warner Bros. TV, que comparte la compañía matriz WarnerMedia con CNN.