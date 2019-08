Macron provoca confusión luego de invitar al ministro de Relaciones Exteriores de Irán a la cumbre del G7

Biarritz, Francia (CNN) — Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, aterrizó en Biarritz el domingo por la tarde, parecía que el francés Emmanuel Macron, anfitrión del G7 de este año, había logrado terminar con su invitado más poderoso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante semanas, Macron ha estado presionando a Trump para que suavice su postura sobre Irán, y Trump ha retrocedido, tuiteando el mes pasado: “Sé que Emmanuel tiene buenas intenciones, al igual que todos los demás, pero nadie habla por Estados Unidos sino el propio Estados Unidos”.

En mayo del año pasado, Trump retiró unilateralmente a EE.UU. del acuerdo nuclear multilateral del Plan de Acción Integral Conjunto con Irán (JCPOA, por sus siglas en inglés), y este año aumentó las sanciones a la nación del Medio Oriente para crear una “presión máxima” para que reduzca sus “desestabilizadoras” actividades regionales.

Irán ha respondido atacando y deteniendo a los petroleros en el estrecho estratégico de Ormuz, rompiendo los términos del JCPOA y exigiendo a los signatarios europeos, Francia, Alemania y el Reino Unido a hacer más para que el acuerdo nuclear funcione.

La vital vía fluvial, a través de la cual pasa una quinta parte del petróleo del mundo diariamente, se ha convertido en un polvorín donde un movimiento incorrecto podría desencadenar una guerra regional.

En una cena informal para los líderes del G7 el sábado por la noche, volvió a surgir el tema de Irán. Macron afirmó el acuerdo de quienes estaban alrededor de la mesa: “No queremos que Irán tenga la bomba nuclear y no queremos desestabilizar la región”.

El domingo, durante un discurso televisivo a la nación, Macron siguió diciendo: “Para evitar la escalada, debemos continuar tomando iniciativas”. Entonces las cosas se volvieron confusas.

Durante una entrevista con un medio de comunicación francés, Macron dijo: “Hemos acordado una comunicación conjunta y un curso de acción que reconcilie las diferentes posiciones”. Pero cuando eso fue presentado a Trump, él negó que cualquier plan tuviera su respaldo.

Cuando los periodistas le preguntaron si había aceptado que Macron enviara un mensaje a Irán en nombre del G7, Trump dijo: “No, no lo he discutido”. Luego pareció volver a su crítica anterior de Macron, y agregó: “Irán ya no es el mismo país que hace dos años y medio. Haremos nuestro propio alcance pero, ya saben, no puedes detener a la gente hablando. Si quieren hablar, pueden hablar”.

Todo esto todavía horas antes de que Zarif aterrizara en Biarritz, pero las señales mixtas hablaban mucho de intensas discusiones tras bastidores.

Cuando los líderes se reunieron antes de la primera sesión del domingo, el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, eludió el elegante juego diplomático de Macron, felicitándolo en la cena del sábado. “Bien hecho. Bien joué. Lo estás haciendo bien”, dijo Johnson. “Lo hiciste muy bien anoche, Dios mío. Fue difícil. Lo hiciste brillantemente”.

No está claro exactamente a qué se refería Johnson, pero hay evidencia de que Macron tiene la intención de trabajar para promover su propia agenda, y no solo la de todos sus invitados del G7.

Pero para el domingo por la tarde, luego de la negativa de Trump a darle a Macron su respaldo a Irán, el presidente de Francia se vio obligado a volver a marcar sus comentarios anteriores. “Cuando hablo, hablo en nombre de Francia, pero también hablo a la luz de la conversación de ayer”.

Bajo la presión de tener claro cuál era el apoyo que tenía para sus iniciativas en Irán, Macron parecía indicar que estaba actuando solo. “Cada uno de nosotros seguirá tomando iniciativas”, dijo.

“El G7 es un club informal. No existe un mandato formal”.

Precisamente lo que Zarif hará en Biarritz aún no está claro. Cuando se le preguntó sobre su inesperada presencia en el G7, tanto Trump como su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, respondieron simplemente: “Sin comentarios”.