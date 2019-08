Nintendo Switch Lite: una nueva versión (más barata) de una consola exitosa para los que juegan sobre la marcha

(CNN Business) — Nintendo está buscando atraer a los clientes que les gusta jugar sobre la marcha, mientras se mueven, al renovar su exitosa consola Switch como un dispositivo más pequeño, más barato y únicamente portátil.

Con un precio de US$ 199,99, el Nintendo Switch Lite es US$ 100 más barato que el original. No se puede conectar a un televisor para jugar en una pantalla más grande, y los controles laterales no se separan. También carece de un soporte, por lo que no puede ponerse en posición vertical sobre ninguna superficie mientras juegas.

Nintendo prevé que la consola Switch Lite atraerá a los jugadores que viajan con frecuencia y juegan sobre la marcha. Llegará a las tiendas el 20 de septiembre.

Switch Lite tiene un precio cercano a las consolas Switch restauradas originales ofrecidas por GameStop y Best Buy, por lo que es una opción un poco más asequible para aquellos que desean un nuevo Switch. Nintendo reconoció que el precio era una de las características atractivas de Switch Lite.

“Realmente se trata de elegir, ya sabes, y el presupuesto también puede entrar en la toma de decisiones”, dijo Krysta Yang, gerente de relaciones públicas de Nintendo. “Pero al final del día, lo más importante es cómo quieres que el sistema se adapte a tu estilo de vida”.

No tendrás mucho espacio libre en tu bolsa o maleta si tienes el Switch Lite. Es solo una pulgada más pequeño que el Switch original y un poco más ligero. La pantalla también es casi una pulgada más pequeña, pero ambas tienen la misma resolución.

Nintendo anticipa que el Lite puede durar de 3 a 7 horas con una sola carga, en comparación con 2,5 a 6,5 horas en el original.

Viene en colores amarillo brillante o turquesa, pero también en un gris estándar. Una versión especial con temática de Pokémon será lanzada el 8 de noviembre, pocos días antes del lanzamiento de los esperados juegos “Pokémon Sword” y “Shield” en Switch.

El Nintendo Switch original tiene cuatro botones direccionales separados en el lado izquierdo, pero el Switch Lite los cambia por un panel de control, lo que podría ser un cambio agradable para algunos. El resto de los controles y puertos permanecen igual que el original.

El Switch fue un éxito de ventas para Nintendo cuando se lanzó en 2017. Vendió 10 millones de unidades en menos de un año y la escasez de suministros las hizo difíciles de encontrar. Aunque las ventas de hardware generalmente han disminuido este año, Nintendo ocupó el primer lugar en ventas el mes pasado y es el único fabricante de consolas de videojuegos en impulsar las ventas, según el analista de la industria del Grupo NPD, Mat Piscatella.

“Nintendo está teniendo un gran año en general. No. 1 en hardware, es el editor de software líder, y los productos exclusivos de la plataforma Nintendo están entre los diez primeros”, dijo Piscatella. “Lo están haciendo muy bien”.