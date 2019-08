La desaceleración global y las guerras comerciales

(CNN Español) — Puede que mucha gente no lo recuerde, y otra que no quiera recordarlo, pero cuando la administración Trump llegó a la Casa Blanca estábamos disfrutando globalmente de lo que denominamos todos y por todas las esquinas “crecimiento global sincronizado”.

Y justo en ese momento, en 2016-2017, el globo terráqueo vio un récord histórico: el menor número de recesiones en el mundo desde que se tienen registros.

Estados Unidos llevaba desde 2009 creciendo con un ritmo repetidamente calificado como suave pero sostenido, de hecho ese crecimiento había permitido a la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) comenzar en diciembre de 2015 su llamada “normalización monetaria”; la Unión Europea ese año superaba en crecimiento a EE.UU; y China llevaba a cabo su plan de ir desde una economía basada en la exportación a otra más apoyada en su demanda interna, aprovechando para desacelerar ordenadamente su economía, consiguiendo, sobre todo, bajar el crédito, excesivamente disparado los últimos tiempos.

Estábamos en esas cuando llegó Trump a la Casa Blanca, y entre los primeros objetivos económicos que puso sobre la mesa fue arrancar una serie de guerras comerciales con medio mundo: México, Canadá, la Unión Europea….. y el plato fuerte: China.

Primero fueron las amenazas, las declaraciones inoportunas. Y desde hace ya más de un año y medio todo tipo de descalabros, cuyos platos rotos se amontonan globalmente hoy. Y para hacer la historia corta, digamos que estamos con un nuevo tema de conversación obligado: “la desaceleración global”. Consecuencia de factores diversos, pero con un “percutor” absolutamente bien definido y aceptado por los expertos: las guerras comerciales.

Ahí estamos. Con economías ya tocadas por ese gatillo, como la alemana o la japonesa, y otras en las que aún se mantiene el tipo, pero haciendo conjeturas noche y día, sobre “cuánto tiempo más tardaremos en notar los efectos de la inapropiada decisión de poner “patas arriba” el entramado comercial mundial, en pleno siglo XXI.

Pues bien, inevitablemente de todo eso, hemos tenido que hablar, al tomar el pulso de la economía y los mercados globales, en nuestro último GloboTemperatura, que hemos tenido la fortuna de poder hacer con la ayuda de alguien tan empoderada y sólida como Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en J.P. Morgan Asset Management. Espero que os resulte de interés.

