La administración de Trump no otorgará un estado de protección temporal a los bahameños

Washington (CNN) — La administración Trump no otorgará un estado de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una forma de ayuda humanitaria, a los bahameños afectados por el huracán Dorian, según dijo un funcionario de la administración.

La fuente no dijo cuándo se tomó la decisión, pero el presidente Donald Trump parecía estar en desacuerdo con uno de sus altos funcionarios el lunes sobre si las protecciones temporales se otorgarían después de Dorian.

Los funcionarios de la administración finalmente decidieron que el TPS no era una opción para los bahameños debido a los obstáculos legales establecidos, el tiempo que tomaría proporcionar ayuda y la cantidad de personas que serían elegibles, según el funcionario. El TPS se aplica a las personas que enfrentarían dificultades extremas si se les obliga a regresar a sus tierras devastadas por conflictos armados o desastres naturales, por lo tanto, las protecciones se limitan a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos. Los bahameños que aún no han llegado a Estados Unidos probablemente no se beneficiarían de las protecciones.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Estado, que es uno de los que generalmente participan en la consulta, para obtener comentarios. El Departamento de Estado remitió las preguntas al DHS, que aún no ha respondido.

En el pasado, algunos países afectados por huracanes han sido designados para el TPS. A fines de la década de 1990, por ejemplo, Honduras y Nicaragua fueron designados para el TPS después del huracán Mitch. Y más recientemente, Nepal fue designado para el TPS en 2015 después de un terremoto que mató a más de 8.000 personas allí. La administración Trump ha trabajado para terminar con el TPS en muchos de los países con la protección, pero los tribunales hasta ahora han bloqueado esos esfuerzos.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan, dijo que sería “apropiado” extender el TPS a los bahameños. “No ha habido ninguna concesión formal de TPS”, dijo. “Creo que sería apropiado tener esa circunstancia”.

Poco después, Trump pareció descartar la idea cuando se le preguntó si estaba preparado para ofrecer el TPS. “Estamos hablando con muchas personas diferentes sobre eso”, dijo el presidente, señalando que partes de Estados Unidos también se están recuperando del huracán, a pesar de que el daño no fue tan grave como se temía.

“No quiero permitir que las personas que no se suponía que estuvieran en las Bahamas vayan a Estados Unidos, incluidas algunas personas muy malas y algunos miembros de pandillas muy malos y algunos traficantes de drogas muy, muy malos. Así que vamos a ser muy, muy fuertes en eso”, dijo Trump, quien señaló que se necesitaba “documentación adecuada”.

Hay un conjunto de requisitos de documentos que los bahameños deben cumplir para ingresar a EE.UU., como tener un pasaporte válido, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.

En una carta de la semana pasada, los senadores Marco Rubio y Rick Scott de Florida le pidieron a Trump que suspenda ciertos requisitos de visa para los bahameños que tienen familiares en Estados Unidos. El lunes Rubio dijo que los sobrevivientes de la tormenta ya estaban siendo evacuados a Estados Unidos sin que se les exigiera mostrar visas después de coordinarse con las autoridades.

Morgan, el jefe interino de CBP, le dijo a CNN el martes que las personas que intenten ingresar a EE.UU. después de huir de las Bahamas serán revisadas caso por caso.

“Aquellas personas que llegan a Estados Unidos que no tienen documentos de viaje… vamos a aplicar la discreción caso por caso. No vamos a rechazar a alguien únicamente porque no no tiene documentos de viaje”, dijo Morgan a John Berman de CNN en “New Day”.

Agregó que Estados Unidos no quiere ver un “éxodo masivo” de las Bahamas.

Catherine Shoichet de CNN contribuyó a este informe.