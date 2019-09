Países miembros del TIAR aprueban convocar a un órgano de consulta para activar el tratado

(CNN Español) — La convocatoria a un órgano de consulta que considerará las medidas apropiadas para la instalación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el caso de Venezuela fue aprobada este miércoles en la Organización de Estados Americanos.



Solo los 19 países miembros del TIAR participaron en la votación que resultó en 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 ausencia.

Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominica votaron a favor de convocar al órgano de consulta.

Por su parte, Costa Rica, cuyo representante presentó una enmienda a la convocatoria para evitar una respuesta militar que fue rechazada, se abstuvo de votar. Lo mismo decidieron los estados de Trinidad y Tobago, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Perú.

El representante de Bahamas no estuvo presente en la votación.

El órgano de consulta deberá reunirse para discutir la activación del tratado.

El embajador de Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, celebró la aprobación de la convocatoria.

“Estamos dialogando y conversando con un régimen que no quiere diálogo, que no quiere salida negociada. Esto nos obliga a reunirnos e intercambiar opiniones sobre qué debe hacerse. No estamos vinculando la reunión del órgano de consulta a ningún tipo de solución. Estamos abiertos a todas las propuestas, todas la ideas que puedan surgir y todos los planteamientos que puedan ofrecerse siempre y cuando tengan por objetico la salida de un régimen oprobioso, dictatorial y asesino. Esa es la razón por la que invocamos al TIAR”, dijo Tarre.

Este acuerdo, firmado en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial, suscribe un compromiso de defensa mutua entre países de las Américas ante ataques armados, bajo la doctrina de que un ataque sobre un estado miembro es un ataque sobre todos los miembros. Aunque el tratado de la era de la Guerra Fría no requiere que los firmantes se ofrezcan mutuamente asistencia militar, muchos en la oposición venezolana ven a TIAR como un posible marco legal para una futura intervención extranjera.

Venezuela fue uno de los países fundadores, pero abandonó el tratado en 2013 durante el Gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, el pasado mes de julio, por unanimidad, la Asamblea Nacional de Venezuela liderada por la oposición aprobó la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.