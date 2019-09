Los sobrevivientes del huracán Dorian que se salvaron de Humberto aún enfrentan un futuro incierto

(CNN) — Mientras la tormenta tropical Humberto pasaba por las Bahamas antes de convertirse en huracán, los residentes que se recuperaban del huracán Dorian temían que fueran golpeados nuevamente antes de poder recuperarse.



“No quiero saber de más tormentas”, dijo Sitha Silien a CNN desde la isla Abaco.

“¿En serio? ¿Tengo que volver a esto? No, no quiero saber de nada, ni siquiera lluvia”, dijo.

Su casa, junto con casi todo lo demás en el barrio marginal mayoritariamente haitiano llamado “The Mudd”, se ha ido.

Humberto hizo resurgir sentimientos de terror para los sobrevivientes de Dorian, solo dos semanas después de que la tormenta de categoría 5 diezmara gran parte de las Islas Gran Bahamas y Ábaco.

Los sonidos cotidianos de Nassau le provocan recuerdos terroríficos a Silien, incluso los sonidos de un avión son demasiado para ella.

“Salté, pensé que era otra tormenta. Cuando llegué a la puerta, no era nada y el policía me dijo: ¿Qué pasó?'”, recordó Silien de su sorpresa. “Pregunté … si fue otro huracán y él dijo que no y dijo ‘¡ese es el avión!’ -dije, ¡Jesucristo!”

Mientras espera ser transferida a su tercer refugio en diez días, su único objetivo es encontrar y enterrar los cuerpos de su madre y su hermano, quienes murieron en sus brazos durante la tormenta.

“Levanto a mi hermano … lo levanto, literalmente lo levanto con mis manos y los otros amigos lo traen por el camino”, dijo. “Encontraron algunos cuerpos, no encontraron algunos cuerpos … pero sé que mi mamá y mi hermano estaban allí”.

La cifra oficial de muertos en Bahamas sigue en 50 desde que se anunció hace casi una semana, pero las autoridades han advertido que es probable que el número aumente dramáticamente a medida que se identifique a más personas.

Silien dice que le contó al Gobierno sobre su madre, su hermano y un primo que murieron durante la tormenta.

Haitianos preocupados por su seguridad después de la tormenta

Aunque Silien dice que está agradecida por la forma en que la han tratado en los refugios, no quiere quedarse en Nassau.

Ella y otros evacuados de ascendencia haitiana han descrito el área como poco acogedora después de una ronda de publicaciones en Whatsapp que señalaron a la comunidad después de la tormenta.

Odiles y Agnes Pierre escaparon de Abaco con sus cuatro hijos y ahora se quedan con un amigo de su jefe mientras esperan salir de Nassau.

“No queremos vivir en Nassau, porque pocas personas dijeron que, en videos y otras cosas, deberíamos matar a todos los haitianos porque causaron el huracán que destruyó Abaco”, dijo Agnes Pierre a CNN.

Algunos de los mensajes aplaudieron la destrucción de comunidades principalmente haitianas como el Mudd e hicieron amenazas de muerte y afirmaron que el huracán era un castigo por creer en el vudú.

“No quiero que me maten. He pasado por tanto, sobrevivimos a esto ahora … No quiero venir aquí y morir”, dijo la madre a CNN.

Al hablar con CNN, muchos bahameños locales se refirieron repetidamente a los haitianos como “ilegales”, explicando que existen tensiones profundamente arraigadas entre los grupos.

Pero los funcionarios del Gobierno han dicho en repetidas ocasiones que todas las víctimas de Dorian serán tratadas por igual cuando se trata de ayuda por desastre.

La familia Pierre no confía en esa promesa y quiere sacar a sus hijos de las Bahamas.

“Me gustaría que pudiéramos llegar a Estados Unidos, hasta que regrese a la isla, para que al menos mis hijos puedan ir a la escuela y sentirse cómodos”, dijo Odiles Pierre.

Sin embargo, las posibilidades de obtener una visa de Estados Unidos rápidamente son escasas, ya que perdieron documentos importantes durante la tormenta que también los dejó sin trabajo.

Hollie Silverman de CNN contribuyó a este informe.