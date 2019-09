Bachelet niega supuestos aportes a su campaña política en 2013 de constructora brasileña

(CNN Español) — La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, negó desde

Ginebra, Suiza, las acusaciones del expresidente de la constructora brasileña OAS, Léo Pinheiro, quien, según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, dijo que su empresa financió la campaña política de la expresidenta de Chile en 2013 a cambio de concesiones para construir un puente al sur de Chile.

Según el diario, el empresario Pinheiro -quien ya ha sido condenado por los delitos de lavado de activos, sobornos y asociación ilícita- hizo estas declaraciones al Ministerio Público de Brasil en el marco de una delación compensada.

Consultados por CNN, desde la Procuraduría General de la República brasileña no confirmaron ni desmintieron

el contenido de lo publicado por Folha de Sao Paulo, puesto que “se trata de información bajo secreto de sumario”.

Según Folha, el empresario señaló que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva actuó como intermediario entre OAS y los gestores de la campaña de Bachelet, solicitándole a Pinheiro cerca de 140.000 dólares. Este dijo, siempre según ese diario, que aceptó por temor a perder los contratos ante un eventual cambio de gobierno en Chile; sin embargo, la defensa de Lula niega estos hechos, según informó Folha de São Paulo.

Ante esto, Bachelet -quien fue presidenta de Chile en los periodos 2006-2010 y 2014-2018- negó las acusaciones y afirmó en entrevista con el canal chileno TVN que “mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS y la verdad es que me parece tan extraño que él (Pinheiro), después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong (fiscal a cargo de investigar casos vinculados a OAS en Chile), si es que había algún antecedente para haberlo entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del presidente Piñera”.

Bachelet agregó que va a cooperar con todo lo que fuera necesario, pero recalcó que “estamos a un nivel de especulación y yo no voy a hacer otras especulaciones. Yo no tengo ni nunca tuve ningún vínculo con OAS y no voy a hacer especulaciones. Mi respuesta es: lo descarto tajantemente”.

Por su parte, desde la Fiscalía chilena afirmaron estar a la espera de que el Ministerio Público brasileño les envíe las declaraciones de Pinheiro de manera oficial para así proceder con la investigación.