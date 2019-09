Multimillonario Howard Buffett lució unas botas hechas por excombatientes de las Farc

En esta foto aparecen, de izquierda a derecha, Joshua Goodman, director de noticias para la Región Andina de Associated Press; el presidente de Colombia Iván Duque, y Howard G. Buffett, presidente de la Fundación Howard G. Buffett, durante la Cumbre Anual de la Concordia en Nueva York, el 23 de septiembre de 2019 en Nueva York. Las botas de Buffett fueron hechas por excombatientes de las Farc en Colombia. (Crédito: Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit)

(CNN Español) — Una foto, que a simple vista podría ser una más de la Cumbre Anual Concordia, al que asistieron el presidente de Colombia, Iván Duque, y el multimillonario Howard G. Buffett, en Nueva York, muestra una cambiante realidad en Colombia.

El foco de atención fueron unas botas “troperas” amarillas que Buffett combinó con su traje oscuro de paño y corbata de rayas, un regalo que, junto con una mochila, le hizo el presidente Duque al presidente de la Fundación Howard G. Buffett.

Las botas fueron hechas por un grupo de excombatientes de las Farc que se desmovilizaron luego de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, firmados en 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Luego de años de estar en la guerra, los ahora excombatientes se dedicaron a fabricar calzado como su proyecto productivo.

“Yo me puse mis botas. El presidente me las regaló después de la cena y me pregunto si las iba a llevar puestas y le dije que sí, que sí”, dijo Buffett exhibiendo su calzado a los más de 500 asistentes al panel ‘Private Capital as a Mechanism in Sustaining Peace’ que se realizó este lunes en Nueva York.

Duque compró estas a mediados de marzo durante una visita al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, según Presidencia.

Buffett hizo un reconocimiento a las cooperativas que han creado los excombatientes de las Farc en todo el territorio colombiano, donde quienes alguna vez empuñaron armas, ahora se dedican a elaborar productos como ropa, calzado, café y hasta cervezas artesanales.

“Y así es como uno logra cambiar las cosas. Y así es como se mantiene la paz”, dijo el multimillonario.

Buffett, quien anunció una inversión de entre 150 y 200 millones de dólares en infraestructura para el Catatumbo, otra de las regiones colombianas azotadas por la violencia y la pobreza, dijo que aunque “la construcción de la paz no es fácil”, la construcción de pequeñas cosas —como las botas, en este caso— son las que llevan a “sostener la paz”.