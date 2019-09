El nivel del mar aumentará más rápido de lo previsto para 2100, advierte nuevo informe de la ONU

(CNN) — Ciudades como Nueva York, Shanghai y otras podrían experimentar inundaciones habituales, ya que el nivel del mar aumenta más rápido de lo que se pensaba.

Los glaciares y las capas de hielo desde el Himalaya hasta la Antártida se están derritiendo rápidamente.

Y los bancos de peces que alimentan a millones de personas se están reduciendo.

Estos son solo algunos de los impactos que las emisiones de gases de efecto invernadero ya han provocado en los océanos y las regiones congeladas del planeta, según un nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas.

Más de 100 científicos de 36 países trabajaron en el informe, titulado Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante). Es el último de tres informes especiales del IPCC después del reporte del pasado mes de octubre, el cual advertía que el mundo podría tener solo hasta 2030 para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados, y el informe de agosto sobre el impacto del clima en las tierras del planeta.