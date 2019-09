Un gemelo muere y uno sobrevive tras ser dejados en un auto

(CNN) — Investigadores en Alabama analizan la muerte de un niño de 11 meses después de que él y su hermana gemela fueron dejados durante horas en un vehículo en un concesionario de automóviles este viernes, dijo la policía.

Los socorristas acudieron a Sunny King Honda alrededor de las 11:54 a.m. después de recibir una llamada al 911 sobre dos bebés dentro de un vehículo, dijo el jefe de policía de Oxford, Bill Partridge.

Su padre, que trabaja para el concesionario, había sacado a los gemelos del asiento trasero de su auto personal cuando llegaron los agentes, dijo el jefe policial. Los niños de 11 meses todavía estaban en sus asientos.

Encuentran muerto a un niño de 2 años en la camioneta de una guardería

Ambos fueron transportados a la sala de emergencias del Centro Médico Regional, donde el niño falleció. Su hermana gemela está bien, dijo Partridge.

El forense del condado de Calhoun, Pat Brown, le dijo a WIAT, cadena afiliada de CNN, que los gemelos estuvieron en el automóvil desde las 8:30 a.m. a las 11:45 a.m. “Nadie puede comprender cómo se siente esta familia, y especialmente quiero asegurarme de que las personas simpaticen con esta familia y que obtengan todos los hechos antes de emitir un juicio”.

“La familia de Sunny King Automotive Group está sufriendo”, dijo el concesionario en un comunicado, informó WBRC, afiliada de CNN. “Pedimos sus pensamientos y oraciones por nuestro empleado y su familia y por la familia de Sunny King Automotive Group”.

CNN se ha comunicado con la oficina del forense.

El concesionario de automóviles le dijo a CNN que volviera a llamar el lunes para hacer comentarios. Pero en una breve declaración proporcionada a WBRC, afiliada de CNN, la gerencia dijo que la familia del concesionario “está sufriendo”.

“Solicitamos sus pensamientos y oraciones por nuestro empleado y su familia y la familia de Sunny King Automotive Group”.

“Ciertamente continuaremos la investigación para descubrir qué condujo a este suceso”, dijo el jefe policial Partridge.

La policía no identificó a los infantes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en el aeropuerto de Anniston, a unos 8 kilómetros de distancia, aumentó desde los 21 C más o menos a las 9 de la mañana hasta los 26 C dos horas más tarde. Había 32 C cuando se encontraron a los niños.

Oxford está en el este de Alabama a lo largo de la Interestatal 20. Tiene alrededor de 21.000 residentes, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Steve Almasy, de CNN, contribuyó a este informe.