Es el Día Internacional del Café, aquí es donde puedes encontrar el mejor del mundo

En honor al Día Internacional del Café (no que necesitaras una razón para tomarte uno), nos gustaría levantar una taza.



Nuestro amor por el café va más allá del proveedor de Seattle que agregó alto, grande y venti a nuestras expresiones diarias.

El mejor café del mundo proviene de todo el mundo. Los orígenes del café son globales, por supuesto: los árabes del siglo XV fueron los primeros en cultivar café y un francés estuvo detrás del debut en 1843 de la primera máquina de espresso comercial del mundo.

Ha habido algunos saltos hacia adelante desde entonces, y no nos referimos al advenimiento del Frappuccino.

“La gente está cada vez más interesada en saber de dónde provienen los granos y cómo se cosechan y tuestan”, dice el productor de café neozelandés Nick Clark de Flight Coffee Unlimited. “Hay muchas variables involucradas en la producción de una gran taza de café en estos días, y la industria ha tenido que evolucionar para satisfacer las crecientes expectativas de los consumidores”.

Sigue leyendo para saber dónde obtener el mejor café del mundo.

Wellington, Nueva Zelandia

Si bien el omnipresente flat white, algo así como un café con leche con menos leche, supuestamente se inventó en Sydney, la bebida se perfeccionó en Wellington, Nueva Zelandia, donde se convirtió en la bebida nacional no oficial de la nación.

“Los locales realmente conocen su café, y hay un estándar muy alto que se sirve en la ciudad”, dice Clark. “Wellington también es una ciudad pequeña. Hay mucha interacción entre consumidores y profesionales, lo que ayuda a nuestra industria a mejorar y crecer”.

¿Qué pedir? Un flat. Es una religion.

Las mejores tiendas: es difícil encontrar un café malo en Nueva Zelandia.

Algunas de las mejores cafeterías de Wellington incluyen Flight Coffee Hangar y Lamason Brew Bar.

Melbourne, Australia

“La cultura del café en Melbourne es simplemente increíble”, dice el excampeón mundial de baristas Pete Licata, de Estados Unidos. El café es una parte tan integral del estilo de vida de Melbourne que la ciudad incluso organiza una exposición anual de café.

¿Qué pedir? Piccolo latte.

Si bien los lattes, los capuchinos y los flat whites siguen siendo populares, los piccolo lattes (hechos con menos leche para que el espresso tenga un sabor más fuerte) son la bebida del día.

Tiendas principales: “Es casi imposible encontrar una mala taza de café en Melbourne”, dice Licata.

Para los puristas del café, hay Axil Coffeehouse Roasters en Hawthorn, Salas de subastas en el norte de Melbourne y Dead Man Espresso en el sur de Melbourne.

Hidden Secrets Tours realiza caminatas culturales de café.

Hanoi, Vietnam

El café está profundamente embebido en el ADN de Vietnam, y el país es uno de los mayores productores de granos de café del mundo.

Cuando Vietnam era una colonia de Francia, los franceses establecieron plantaciones de café en todo el país a fines del siglo XIX y, si estás en la capital, Hanoi, no tienes que ir muy lejos para una taza fantástica.

Sin embargo, no esperes un blanco plano o un americano aquí.

El café se prepara en un filtro tradicional, goteando en una sola taza (esto es anterior al vertido tan popular en los cafés hipster en EE.UU.), produciendo una preparación espesa e intensa que se sorbe negra o se disfruta con el endulzado tradicional leche condensada. Es algo a lo que los vietnamitas se acostumbraron cuando la leche fresca escaseaba.

Popular en Instagram y entre los lugareños es ca phe trung, el café con huevo, en el que se coloca una espuma de clara de huevo cremosa, similar al merengue, encima de un café negro. Cafe Giang hace uno de los más conocidos de la ciudad.

¿Qué pedir? Caphe den (negro espeso, de preparación lenta) o caphe sua (negro con leche condensada azucarada) o café de coco (leche de coco congelada mezclada con rico café negro cubierto con hielo de coco rallado, como el café con huevo, es más un postre que una bebida).

Las mejores tiendas: Cafe Dinh (un poco escondido, lo encontrarás en 13 Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hanoi), Loading T, Cafe Duy Tri (operando desde 1936) y Xofa Cafe & Bistro por un cafe de coco

Londres

Los australianos y los kiwis abrieron las primeras cafeterías de café espresso de la ciudad hace unos 15 años, trayendo sus adorados flat whites, y desde entonces han surgido más cafés modernos en toda la ciudad. El té aún puede ser el rey en Inglaterra, pero los londinenses también tienen un buen café.

¿Qué pedir? White flat o capuchino.

Las mejores tiendas: East London cuenta con la mayor concentración de cafeterías y cafés de calidad. Allpress, Climpson & Sons y Caravan son destacados.

Islandia

Después de los holandeses, los escandinavos tienen el mayor consumo de café per cápita del mundo. Aunque los finlandeses beben más entre los escandinavos, los islandeses también están locos por el café. Hace una generación, el café y el pastel eran un descanso normal de la tarde, pero la gente se centraba más en la calidad del pastel que en el café. Eso ha cambiado dramáticamente; ahora apenas puede caminar una manzana sin pasar por una cafetería.

Y con la falta de gigantes comerciales del café en Islandia, las pequeñas empresas han tenido la oportunidad de prosperar.

¿Qué pedir? Café con leche o capuchino.

Las mejores tiendas: con siete cafeterías y un tostador a su nombre, Kaffitar es lo más parecido a Islandia a una cadena de café. Los tostadores Stofan y Reykjavik son favoritos de los hipster.

Roma, Italia

El café es una parte tan importante de la cultura italiana que rara vez se encontrará con un local que no lo beba. Pero lo creas o no, no siempre es tan fácil encontrar un espresso decente en Italia, y los críticos susurran que los italianos se han resistido a adoptar técnicas modernas de barista.

Los mejores baristas del país viven en Roma, por lo que es tu mejor apuesta para una copa de calidad.

¿Qué pedir? Espresso.

La costumbre dicta que los cafés lechosos solo se pueden consumir en el desayuno.

Las mejores tiendas: Rosati en Piazza del Popolo, Sant ‘Eustachio cerca del Pantheon o Giolitti a pocas cuadras al oeste de la Fontana de Trevi, son las favoritas de la multitud.

Singapur

El café siempre ha sido una parte integral de la vida en Singapur: la antigua tradición de kopitiam, o cultura de la cafetería, se remonta a siglos atrás. Pero gracias la tecnología de espresso moderna recientemente adoptada por la ciudad, hoy en día, el arte latté es una parte esperada del servicio de café.

¿Qué pedir?: Café con leche, moca o capuchino.

Tiendas principales: Jovena recomienda Strangers ‘Reunion en Chinatown, Colonia holandesa en el mercado Pasar Bella, y Bukit Timah y Chye Seng Huat Hardware en Little India.

Seattle

Si hay una ciudad estadounidense que está constantemente mejorando en el tema del café, es Seattle. La sirena verde es solo una pequeña parte de la escena del café de la ciudad.

“El café es nuestro sol líquido en Seattle”, dice el consultor de café Joshua Boyt, ex juez de competencia de SCA World Barista. “La pasión por el producto, junto con la gran cantidad de cafeterías en toda la ciudad, ha creado una cultura de mejora constante a través de la competencia y la camaradería”.

¿Qué pedir? Espresso, cappuccino o un vertido de origen único.

Las mejores tiendas: tostadores de café Victrola en Capitol Hill, Empire Espresso en Columbia City y el centro de Seattle Coffee Works son opciones sólidas.

Austria

Son una parte tan importante de la cultura vienesa que las cafeterías de la ciudad fueron catalogadas por la UNESCO en 2011 como Patrimonio Inmaterial.

Pero los conocedores modernos del café, como el bloguero de Viena Lameen Abdul-Malik de From Coffee With Love, admiten que el estándar del café en estas queridas instituciones, que actúan como salas de estar públicas donde la gente viene a chatear, leer periódicos y comer strudel, está rezagado en términos de tecnología del café y expectativas de servicio.

Eso está cambiando desde que Viena fue sede del Campeonato Mundial de Baristas en 2012, y se han abierto cafeterías independientes de nuevo estilo, dice Abdul-Malik.

¿Qué pedir? Café exprés o capuchino en una cafetería de estilo nuevo. O una mezcla Weiner (similar a un capuchino, pero generalmente cubierta con crema) en una cafetería tradicional.

Las mejores tiendas: Abdul-Maliuk recomienda Caffe Couture o Coffee Pirates. Demel sirve café tradicional y pasteles maravillosos.

Nigeria

El café probablemente nació en África, los historiadores lo relacionan con Etiopía anterior al siglo XV, pero Nigeria es un país que ha sido más lento en entrar en la cultura del café. Eso está cambiando en los últimos años, y las estadísticas predicen que los nigerianos beberán un 23% más de café en 2020 que este año. Y la cultura del café es, bueno, se está filtrando allí, así que adelanta la tendencia visitando y probando una taza local.

Dos hermanos y graduados de las escuelas de negocios de Estados Unidos, Ngozi y Chijioke Dozie, comenzaron Cafe Neo en Lagos en 2012 para inspirar más emprendimiento en el país y servir un buen café. Y ya no están solos en el campamento de café superior.

¿Qué pedir? Café filtrado regular, negro o con leche, o sí, su versión de Frappuccino.

Tiendas principales: Neo Cafe, Art Cafe, Delis Cafe (en Delis Grocery, 1291 Akin Adesola Street), todas en la sección de la isla Victoria de Lagos.

Consulta con las cafeterías con anticipación para asegurarte de que estén abiertas antes de ir.