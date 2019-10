Harley Quinn se divierte a su manera en el tráiler de ‘Birds of Prey’

(CNN) — Harley Quinn está teniendo una noche de chicas, a su manera.

En el nuevo tráiler de “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, la dama demente y dinámica de DC acaba de separarse de su novio, el Joker, y busca “un nuevo comienzo”.

Eso, naturalmente, conduce al caos, la destrucción y un muy mal comportamiento. Solo que esta vez, Harley, interpretada por Margot Robbie, está acompañada por algunas damas.

Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Rosie Perez (Renee Montoya) y Ella Jay Basco (Cassandra Cain) completan su equipo en la nueva película de Warner Bros. Pictures (CNN y Warner Bros. comparten la compañía matriz WarnerMedia).

Ewan McGregor interviene como el villano del universo de Batman, Black Mask. Chris Messina también aparece en la película.

Jared Leto interpretó a Joker en “Suicide Squad” de 2016. La película protagonizada por Joaquin Phoenix, “Joker”, se estrenará en los cines a finales de esta semana y se dice que no está relacionada con las otras películas de cómics de DC distribuidas por Warner Bros. Pictures.

“Birds of Prey”, de la directora Cathy Yan, llega a los cines el 7 de febrero de 2020.