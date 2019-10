Manifestantes piden que se anulen los resultados de las elecciones primarias en República Dominicana

(CNN Español) — Manifestantes a favor del expresidente dominicano Leonel Fernández protestaron este martes frente a las instalaciones de la Junta Central Electoral en Santo Domingo para exigir que se anule el proceso electoral de elecciones primarias que se llevaron a cabo el 6 de octubre y en las que salió vencedor virtual por el partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, que cuenta con el apoyo del presidente Danilo Medina.

El equipo de campaña Fernández presentó una instancia ante el máximo tribunal electoral, entre otras cosas, pidiendo que se haga una auditoría del software que se usó en el conteo de votos, pues en su opinión “en el código fuente del software se introdujo un algoritmo que ha adulterado los resultados del proceso electoral”. El mismo equipo ha declarado que presentará próximamente pruebas sobre sus denuncias ante el JCE y ante los observadores internacionales.

El lunes en la tarde en rueda de prensa la Junta Nacional Electoral afirmó que no tienen ninguna objeción a dicha revisión del software pedida por el mandatario. El presidente de la JCE, Julio Cesar Castaños, aseguró que “se trata de un sistema de Voto Automatizado con transmisión de resultados que no tiene elementos dudosos y que puede ser perfectamente confrontado. No contiene mecanismos para adicionar votos a ningún precandidato y mucho menos para omitir votos”.

Así mismo, dijo Castaños, “la auditoría física resultó perfecta y no tenemos elementos para determinar que ha habido conteo de tipo malicioso”.