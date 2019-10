¿Quién era Alicia Alonso? 10 datos sobre la legendaria bailarina de ballet cubana

(CNN Español) — “Mi afán es que no quede nadie que no grite: ¡Bravo por Cuba!, cuando yo bailo. De no ser así, de no poder cumplir ese sueño, la tristeza sería la recompensa de mis esfuerzos”. Así hablaba la bailarina clásica cubana Alicia Alonso hace unos 50 años, según Cubadebate. Alonso, famosa por sus maravillosas interpretaciones de las grandes obras del ballet clásico y romántico, murió este jueves a los 98 años.



1. Su nombre completo era Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez y del Hoyo

Nació en La Habana, Cuba, el 21 de diciembre de 1920 y comenzó sus estudios de flamenco en España. Luego estudió ballet en La Habana, donde conoció al bailarín Fernando Alonso, con quien después se casó. Se divorciaron en la década de 1970.

2. Sus interpretaciones más recordadas

Alonso es recordada por su papel como Giselle, un ballet romántico de dos actos, y por su interpretación como Carmen, un ballet basado en la ópera del mismo nombre.

3. Un problema en sus ojos la dejó casi ciega

Hacia 1940, mientras hacía parte del Ballet Theatre, que luego fue el American Ballet Theatre, tuvo que retirarse por problemas en sus ojos. Según reporta Prensa Latina, tuvo que ser operada y los médicos le recomendaron que no volviera a bailar. Alonso cumplió con el reposo, dice Prensa Latina, y llegó a protagonizar Giselle. Según la enciclopedia Britannica, esta fue un problema que la aquejó durante toda su vida y eventualmente la dejó casi ciega.

4. Fundó el Ballet Nacional de Cuba

Junto a su esposo y su hermano Alberto, Alonso fundo la Compañía de Ballet Alicia Alonso en Cuba, que en 1955 pasó a llamarse el Ballet de Cuba, que cerró el año siguiente por problemas financieros, según Britannica. Cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, Alonso formó una nueva compañía: el Ballet Nacional de Cuba

5. Fue la primera bailarina occidental en presentarse en la Unión Soviética

En 1957, Alonso fue invitada a bailar en la Unión Soviética. Alonso respaldaba ampliamente al Gobierno cubano, que la consideraba su máxima figura artística.

6. Su última presentación

En 1995, tras más de 60 años en de empezar a bailar, dio su última presentación. En 1999 recibió la medalla Pablo Picasso de la Unesco por su contribución al arte y la cultura.

7. Bailó como prima ballerina en varios países de Europa y América

Alonso bailó en el Washington, Nueva York, Montecarlo, en Helsinki, Buenos Aires, Tokio, Melbourne entre otros. Según Cubadebate, se presentó en unos 65 países.

8. Sus premios y distinciones

Según Cubadebate, obtuvo 266 premios y distinciones internacionales a lo largo de su carrera.

9. Tenía más de 130 obras en su repertorio

Alonso interpretó 134 títulos en su carrera, dice Cubadebate.

10. Tuvo dos doctorados honorarios

A Alonso le dieron un doctorado honorario de la Universidad de La Habana y de la Universidad Politécnica de Valencia, en España