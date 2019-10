Trump tuiteó esta foto para atacar a Nancy Pelosi. Ella la usó para su perfil de Twitter

Washington (CNN) — Nancy Pelosi, dio un vuelco el miércoles a un ataque del presidente Donald Trump en Twitter. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó como foto de su portada de la red social una imagen que el presidente había tuiteado de ella durante una contenciosa reunión en la Casa Blanca con el título “¡El colapso desquiciado de Nancy!”.

La imagen publicada por la Casa Blanca muestra a la demócrata de California de pie con el dedo apuntando a un Trump sentado durante una reunión en la que los líderes demócratas del Congreso dijeron que el presidente tuvo un “colapso”.

El subdirector de personal de Pelosi, Drew Hammill, notó el cambio en Twitter y escribió: “¡Gracias por la nueva foto de portada @realDonaldTrump!”.

Los reporteros no pudieron acceder a la reunión del miércoles y CNN generalmente no informa sobre las fotos publicadas por la Casa Blanca porque no pueden verificarse independientemente como una representación precisa de los eventos en la sala. Sin embargo, el que Pelosi reclamara y promoviera la imagen que Trump quiso mostrar como un ataque marca una notable información de interés periodístico.

Los líderes demócratas estuvieron en la Casa Blanca para una reunión sobre Siria, que se produjo poco después de que la Cámara de Representantes aprobara de forma abrumadora, en una votación bipartidista, una resolución en contra de la retirada de los soldados estadounidenses anunciada por la administración Trump.

Hablando con los periodistas después de la reunión, los líderes demócratas del Congreso dijeron que se habían marchado. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que lo habían hecho cuando Trump “comenzó a llamar a la presidenta Pelosi político de tercera categoría”.

“Fue insultante, particularmente para la presidenta. Ella se mantuvo completamente tranquila, pero él la llamó política de tercera categoría”, dijo Schumer. “Esto no fue un diálogo, fue una especie de diatriba. Una diatriba desagradable, no centrada en los hechos”.

Pelosi dijo más tarde que Trump se había referido a ella como “política de tercer grado”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, describió la reunión de manera diferente, diciendo en un comunicado que Pelosi “no tenía intención de escuchar” y que Trump había sido “mesurado” y “decidido”.

Más tarde el miércoles, el presidente tuiteó una serie de fotografías de la reunión junto con insultos. En un tuit, se refirió a Pelosi como “¡una persona muy enferma!”.

Las tensiones entre los demócratas del Congreso y la Casa Blanca se han intensificado en las últimas semanas a medida que los demócratas avanzan en su investigación de juicio político sobre Trump y sus contactos con Ucrania. Esta semana, los legisladores han mantenido un flujo constante de testimonios a puerta cerrada como parte de la investigación.

Clare Foran de CNN contribuyó a este informe.