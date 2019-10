Los alienígenas están en el Palacio

(Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — En una de las marchas de protesta en Chile apareció un joven sosteniendo un hombrecito verde que se suele asociar a los marcianos —o los alienígenas en general—, gracias a las numerosas películas de Hollywood. Si bien es cierto que la creatividad se destaca en las protestas del país, no dejó de llamar la atención la presencia de alguien caracterizado como un extraterrestre.

La extendida protesta social que sorprendió por su masividad y radicalidad tuvo un condimento extra con los dichos de Cecilia Morel, la esposa del presidente Sebastián Piñera. En apenas 51 segundos de una conversación privada, que se difundió por los medios, se reveló la esencia más profunda del pensamiento de los hombres y mujeres con grandes fortunas que gobiernan un país como si fuera su empresa privada.

No es un secreto que Piñera es un hombre multimillonario que hizo su fortuna con una línea aérea y si mucha gente lo votó es porque se dice que “si un rico llega al poder no roba, porque ya tiene una gran riqueza”. El tema va más allá del patrimonio personal y tiene que ver con una forma de pensar y vivir, tan alejada y disociada de las grandes mayorías que suelen perder horas en trasladarse a sus lugares de trabajo en un transporte público, cuyo precio aumenta de manera periódica y que —por lo general— los multimillonarios no han usado nunca.

En el audio Morel dijo: “Tendremos que reducir nuestros privilegios y compartir con los demás”. De manera sincera y descarnada, explicó la esencia de las protestas en Chile donde existe una clase social que gobierna, que es consciente de sus privilegios y que solo frente a la protesta social reconoce que se verá obligada a “compartir” la riqueza.

No se trata de cuestionar a una persona por su fortuna personal sino de pensar la forma de gobernar que tienen algunos empresarios millonarios cuando manejan un Estado y su capacidad de apreciar, en el sentido más profundo del término, los problemas que aquejan a la mayoría de población. Y si de Chile se trata, vaya coincidencia que, cruzando la cordillera, en la Argentina gobierna Mauricio Macri, con orígenes similares a los de Piñera y al que preguntaron hace años en un programa de televisión si alguna vez no le había alcanzado la plata para pagar algo.

De manera muy espontánea, Macri recordó que de joven había perdido toda la plata en el casino en Chile y había tenido que vivir tres días en un auto pidiendo comida hasta que le llegó un giro con la plata del padre, el creador de empresas muy poderosas.

“Los ricos también lloran” fue el nombre de una famosa telenovela mexicana protagonizada por la actriz Verónica Castro y dicha frase siempre se utiliza para señalar que los ricos —aunque lo parezca— no son insensibles al dolor. Pero cuando las grandes masas se ponen en movimiento porque se sienten marginadas, los más poderosos se atrincheran detrás de los grandes muros que los protegen del vulgo.

Al ver las movilizaciones masivas, Cecilia Morel dijo que había “como una invasión extranjera, alienígena”. Ella lo sintió así y fue genuina. Pero cabe preguntar si los “alienígenas” no son justamente aquellos que están en el Palacio y que parecen vivir en otro mundo…