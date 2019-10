Las 10 mejores casas embrujadas en EE.UU. en 2019

(CNN) — Para muchas personas, el mundo real puede parecer lo suficientemente aterrador en estos días. Pero si eres una de esas personas que necesita una sacudida de miedo en Halloween, estás de suerte.

Las atracciones de las casas embrujadas, que han crecido en popularidad en EE.UU. en los últimos años, proporcionan una multitud de emociones que inducen la adrenalina.

Hay muchas opciones excelentes, pero aquí están 10 de las mejores para tus terroríficos planes de viaje en Halloween 2019:

Bates Motel

(Glen Mills, Pensilvania): ¡No necesitas reservas, solo coraje, para registrarte en el Bates Motel! Si no te quedas a pasar la noche, también puedes tomar un carro encantado en el terreno o enfrentar algunos espantapájaros con mentalidad de venganza.

Bates Motel: 1835 Middletown Road, Glen Mills, PA 19342; +1 610 459 0647

The Dent Schoolhouse

(Cincinnati, Ohio): Esta atracción se encuentra en una antigua escuela real, pero las lecciones que aprendes aquí hacen que el incondicional literario Edgar Allan Poe y sus cuervos se vean mansos.

The Dent Schoolhouse: 5963 Harrison Ave., Cincinnati, OH 45248; +1 513 445 9767

Erebus

(Pontiac, Michigan): Erebus se anuncia a sí mismo como una “torre de terror de cuatro pisos”. Es una caminata de media milla llena de zombis, monstruos y un experimento de viaje en el tiempo que salió terriblemente mal. Erebus está a las afueras de Detroit.

Erebus: 18 S Perry St .., Pontiac, MI 48342; +1 248 332 7884

Freakling Bros. Trilogy of Terror

(Las Vegas): Lo que asusta en Las Vegas mata en Las Vegas. Elige entre esta terrible troika: Castle Vamprye, Coven of 13 y Gates of Hell. Ojo: planean poner una estaca en el corazón del Castle Vampyre, este es tu último año para verlo.

Freakling Bros. Trilogy of Terror: 4245 S. Grand Canyon Drive, Las Vegas, NV 89147; +1 702 362 3327

Haunted Overload

(Lee, Nuevo Hampshire): ¿Siempre has querido ver monstruos deambulando por una granja aterradora donde la cosecha es una cosecha de miedo? Dirígete a una de las principales atracciones de Halloween de Nueva Inglaterra.

Haunted Overload: 20 Orchard Way, Lee, NH 03861; +1 855 504 2868

The Haunted Trail of Balboa Park

(San Diego): Da un paseo de horror de una milla de largo a través de un “bosque de pinos retorcidos y robles nudosos” que esconden una gran cantidad de delicias horripilantes. Pero antes de que puedas llegar allí, tendrás que atravesar un laberinto malévolo; el rumor es que Michael Myers anda por ahí.

The Haunted Trail of Balboa Park: Balboa Drive y Juniper Road, San Diego, CA 92101; +1 619 696 7227

Netherworld Haunted House

(Stone Mountain, Georgia): Este clásico del sur profundo ha estado dando escalofríos a los participantes durante años. “Disfruta” de dos atracciones temáticas: Noche de la Gorgona y Sangre fría.

Netherworld Haunted House: 2076 W. Park Place Blvd., Stone Mountain, GA 30087

Scared by Sound

(Rye, Nueva York): Los ruidos alegres habituales de los niños en el clásico Playland Park son reemplazados por chillidos, gemidos y gritos cada temporada de Halloween. Camina por una casa embrujada cerrada y un cementerio al aire libre.

Scared by Sound (en Playland Park): 1 Playland Parkway, Rye, NY 10580; +1914813 7010

Screamtown

(Chaska, Minnesota): Cerca de Minneapolis, Scream Town ofrece siete atracciones, que incluyen el “Laberinto lúdico”, el “Bosque de sangre de roble” y el “Asilo de circo”.

Scream Town: 7410 US-212, Chaska, MN 55318; +1 888 317 7308

The 13th Gate

(Baton Rouge, Louisiana): Definitivamente saben organizar un espectáculo embrujado en Louisiana (has visto “True Blood”, ¿verdad?). ¿Y qué te espera aquí? Debes estar atento a los atizadores de hierro, piscinas de pantanos de serpientes REALES, científicos locos y un “Carnevil” que no es ningún chiste.

The 13th Gate: 832 St Philip St, Baton Rouge, LA 70802; +1 225 389 1313

Atracciones adicionales

¿No puedes llegar a ninguno de los lugares anteriores? Aquí hay otras recomendaciones macabras que podrían estar más cerca:

— Bennett’s Curse: 7875 Eastpoint Mall, Baltimore, MD 21224; +1 410 322 7332

— The Darkness: 1525 South 8th Street, St. Louis, MO 63104

— The Disturbance (created by The Haunted Hotel): 1288 Camino Del Rio N San Diego, CA; + 1 619 696 7227

— Hundred Acres Manor: 1 100 Acres Drive, Bethel Park, PA 15102: +1 412 851 4286

— Nashville Nightmare: 1016 Madison Square, Madison, TN 37115; +1 615 933 5377

— Thrillvania: 2330 County Road 138, Terrell, TX 75161; +1 972 524 2868

— Woods of Terror: 5601 N Church St, Greensboro, NC 27455; +1 336 643 3558