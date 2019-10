Activistas en Panamá rechazan declaraciones de diputado que dijo que “los gays no pueden entrar” a la Asamblea Nacional

Estudiantes de la Universidad de Panamá protestaron en la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá contra una serie de reformas constitucionales recientemente aprobadas el 28 de octubre de 2019. (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — Activistas de la comunidad LGTBI rechazaron este martes los comentarios del diputado Jairo Salazar Ramirez quien dijo que “los gays no pueden entrar” a la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del diputado sucedieron en el marco de las protestas este martes donde numerosos civiles, entre esos manifestantes de la comunidad LGBTI, protestaban en contra de un paquete de reformas constitucionales que terminó en disturbios en los predios de la Asamblea Nacional.

“Ya nosotros dijimos no al matrimonio gay y punto… Que allá van a estar todos esos gays bravos con nosotros, no los vamos a dejar entrar”, dijo el diputado.

“Son panameños”, le respondió una periodista a lo cual él respondió: “no, ellos son gay”.

Los manifestantes que reclamaban la entrada al Palacio legislativo, causaron daños y hubo intercambio de piedras y gas pimienta entre protestantes y la Policía.

Iván Chanis Barahona, presidente de la fundación Iguales de Panamá, indicó en Twitter que “puedo entrar porque soy humano y mi casa está en la República de Panamá”.

“La Asamblea es tan mía, tan suya, de todos”, agregó.

Puedo entrar porque soy humano y mi casa está en la República de Panamá. Porque no descansaremos hasta conseguir la libertad. Porque Panamá es tierra de encuentro. Porque usted sirve al pueblo y no el pueblo a usted. La Asamblea es tan mía, tan suya, de tod💙s #TodosSomosFamilia https://t.co/3eGlp6NMys — Iván Ch 🏳️‍🌈 (@ivanchb) October 30, 2019

A las voces de protesta se sumó la del activista por los Derechos Humanos Ricardo Beteta Bond, quien en su cuenta de Twitter escribió: “La ignorancia y los prejuicios son la base de la homofobia en nuestro país y la comunidad LGTBI esta indefensa ante estos ataques. Escuchar el diputado renueva la lucha. Muchos han abierto sus ojos que la homofobia es real y peligrosa”.

El diputado, desde su cuenta de Facebook, dijo más tarde que no es homofóbico y que los medios lo sacaron de contexto. “Lo que esos medios no enseñan es que yo les decía, que si el pueblo no lo dejan entrar porque a ellos sí, ¿acaso porque eran gay?”, escribió.

El diputado agregó que “En mi junta comunal en mi entorno tengo buenas amistades gay”.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Panamá no se refirió a las declaraciones del diputado, pero emitió un comunicado donde lamentó los hechos “violentos” y pidió que se proteste pacíficamente.