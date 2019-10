Trump le está haciendo un favor enorme a Joe Biden

Nota del editor: Joe Lockhart fue secretario de prensa de la Casa Blanca entre 1998 y 2000 en la administración del presidente Bill Clinton. Es coanfitrión del podcast “Words Matter”. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) — Los informes del ocaso del exvicepresidente Joe Biden han sido muy exagerados. Eso según una nueva encuesta nacional de CNN. En lugar de perder terreno, Biden nuevamente ha tomado la delantera con respecto a sus rivales más cercanos, Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Las encuestas son un vistazo imperfecto de la situación de la contienda en un momento específico. No predicen a estas alturas quién va a ganar la candidatura y enfrentarse al presidente Donald Trump el próximo año. Pero sí podemos aprender mucho de esta encuesta.

La encuesta subraya la amenazante influencia del presidente sobre esta contienda para la selección del candidato demócrata. Las noticias diarias del Congreso, referentes al abuso del poder por parte del Presidente Trump, subrayan el enfoque de los demócratas en destituirlo, si no a través de un juicio político, entonces a través del voto.

El hecho que el presidente sigue colocando sus intereses propios por encima de los del país hace que lo principal para la mayoría de los demócratas sea la “elegibilidad”. Las encuestas nacionales, así como las encuestas en los estados disputados, muestran que Biden es el candidato más fuerte contra Trump. Y al incrementarse la posibilidad de un juicio político, también mejora la posición de Biden.

Por más que algunos demócratas están a favor de las propuestas más radicales de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, el comportamiento cada vez más errático y corrupto de Trump ha apuntalado el mensaje de Biden: que lo único que importa es derrotar a Trump.

Esta nueva encuesta de CNN también demuestra que los ataques del presidente contra Biden y su familia han levantado la candidatura de Biden. Hace sólo unas semanas, no era claro si los ataques falsos del presidente iban a perjudicar o levantar la posición de Biden entre los demócratas. La encuesta empieza a responder esa pregunta importante.

Muchos demócratas han salido en defensa de Biden y entienden que Trump lo está atacando de esta manera, porque es el candidato que los republicanos más temen. A nadie le gusta que le digan quién se debe postular o por quién debe votar… en particular que se lo diga el partido opositor.

Algunos demócratas todavía están amargos por el tratamiento y la información falsa que recibió Hillary Clinton en 2016. Ese sentimiento de injusticia entre los demócratas ha resultado ser una protección importante para Biden.

La segunda cosa que revela la encuesta es que uno no tiene que ganar los debates para ganar la candidatura. Aunque Biden a veces ha quedado un poco corto en los debates, les ha dado suficiente con qué trabajar a los demócratas para que lo sigan apoyando.

Los debates en los últimos meses han sido mucho más importantes para los candidatos de segundo plano, determinando quiénes pueden continuar y quiénes se tienen que salir de la contienda. Ni Biden, Sanders o Warren han aumentado o disminuido sus posibilidades de ganar con los debates–y probablemente eso siga igual hasta que sólo queden unos pocos aspirantes.

También vemos en esta encuesta que los demócratas moderados o conservadores, que no tienen mucha presencia en Twitter y en los mítines grandes de campaña, se han quedado con Biden.

La mayoría de los demócratas del país todavía no le han prestado atención a esta contienda; e incluso en Iowa, donde se lleva a cabo la primera asamblea partidaria del país, el 75% de los encuestados en la encuesta estatal más reciente, dijeron que no habían visto el debate de CNN-NY Times en Columbus, Ohio. Si en Iowa no están viendo los debates, lo más probable es que muchos demócratas están esperando hasta el próximo año para prestarle atención a la contienda.

Por último, esta encuesta disipa la idea de algunos de que los demócratas están buscando más candidatos. La fortaleza de Biden en esta encuesta, y en otras encuestas que lo comparan con Trump en los estados disputados, deben descartar la idea de que los demócratas no están contentos con sus candidatos. Eso sucede en casi todos los ciclos electorales.

Pero esto es lo que no nos dice la encuesta: quién va a ganar la candidatura. No dudo que la encuesta refleja con precisión la fortaleza de Biden en el ámbito nacional, así como la de Sanders y Warren. Pero las cifras nacionales con frecuencia no predicen bien el proceso de selección del candidato demócrata.

La contienda es muy dinámica. Lo que suceda en Iowa influirá en Nueva Hampshire, y lo que suceda en Nueva Hampshire influirá en Nevada, y así sucesivamente. Aún así, las nuevas cifras no son insignificantes. Después de Nevada y Carolina del Sur, rápidamente pasamos a las primarias grandes de varios estados, donde el estatus nacional tiene un efecto mucho mayor.

La contienda sigue completamente abierta para aquellos en primer plano e incluso algunos en segundo plano. Pero nos recuerda que las predicciones sobre el ocaso o el ascenso de cualquier candidato son inciertas, y que hay que esperar hasta que el electorado vote para decidir esta contienda.

— Traducción de Jenny Rizo-Patrón.