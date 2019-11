Adrián LeBarón dice que los asesinatos no fueron una equivocación. Afirma que recibieron llamada del crimen organizado

(CNN Español) — El padre y abuelo de 5 de los 9 muertos de la masacre perpetrada en el norte de México rechazó la posibilidad planteada por las autoridades nacionales de que los asesinatos hayan sido producto de una equivocación entre bandas rivales.



Adrián LeBarón, padre de Rhonita Maria Miller, dijo por teléfono a CNN en Español que habían recibido amenazas.

“Nosotros somos de las familias más productivas en este estado, ahí ¿quién le quiso dar un mensaje a quién asesinando a mi hija? Yo no sé. Entonces ¿dónde está la disputa de la que habla este señor, porque accidente no fue, equivocación no fue, aquí asesinaron a tres madres, y a sus bebés de pecho, mi hija acababa de parir gemelos el 13 de marzo y la mataron con sus dos bebés y sus dos hijos mayorcitos, uno de 12 y uno de 10, y ella iba sola, porque iban acompañándose en 3 Suburbans para ir de aquí, de un pueblo de nuestras familias, iban a colonia LeBaron a visitarlos. Ya llegamos aquí donde asesinaron a mi hija, estoy viendo el vehículo de mi hija y estoy viendo la carretera que pasa por aquí, pero estoy en la brecha”, afirmó.

Adrián LeBarón aseguró que la familia había recibido algunas llamadas del crimen organizado advirtiéndoles que no fueran “metiches”.

“Hace unos meses hubo un incidente, donde hay huachicoleo (robo de combustible), a ellos les molesta que uno compra su combustible, porque casi creen que es competencia de ellos, hubo un tipo de amenaza. Y sí recibimos llamadas hasta del crimen organizado de que no andemos de chismosos y que ya no nos iban a molestar, y ahora nos acribillaron a 3 familias, me entiendes, y hay nueve muertos, ahorita hay 5 niños en un helicóptero porque estaban balaceados en la boca, en el pecho en las piernas y ya están ahorita en hospitales de EE.UU.”, explicó LeBarón a CNN en Español.

Los miembros de la comunidad mormona de la familia LeBarón fueron atacados mientras viajaban cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron las autoridades el martes. Nueve miembros de la familia, todos con doble ciudadanía estadounidense-mexicana, fueron asesinados, según el ministro de Seguridad de México, Alfonso Durazo. Los muertos son tres mujeres y seis niños, destacó Durazo en una conferencia de prensa el martes. Durazo dijo que el ataque podría haber sido un caso de identidad equivocada de “grupos en conflicto en el área”.