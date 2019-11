Renuncia procuradora de Panamá en medio de escándalo por los “Varela leaks”

(CNN Español) — La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, anunció este martes su renuncia, efectiva el 1 de enero de 2020, tras las revelaciones de supuestas comunicaciones controversiales entre la jefa del Ministerio Público y el entonces presidente Juan Carlos Varela, quien gobernó Panamá de 2014 a 2019.

Se trata de los “Varela Leaks”, más de 24 gigabytes de mensajes de WhatsApp publicados en Internet, que exponen conversaciones del hoy exmandatario con la procuradora de la Nación, el contralor y varios empresarios, entre otros.

Sobre Porcell se dejan entrever supuestos pedidos de favores personales, tráfico de influencias y posible intromisión del expresidente en el manejo de casos en el Ministerio Público. Por ejemplo, dan cuenta de cómo, según los mensajes, la procuradora, Juan Carlos Varela y su hermano José Luis Varela, habrían orquestado los acuerdos de pena entre el gobierno panameño con la empresa Odebrecht, tras las delaciones de la constructora, que desataron escándalos de corrupción en varios países.

Sobre las conversaciones, que según el portal, fueron extraídas de un teléfono celular extraviado del expresidente Varela, el exmandatario aseguró a través de un comunicado que no perdió teléfono celular alguno, y sugiere que se trata de “intervenciones ilegales de conversaciones privadas”.

Igualmente se defendió señalando que lo extraído de su celular “ha sido distorsionado, alterado y manipulado”, y que evalúa interponer acciones legales “ante una evidente violación a la intimidad”.

CNN contactó al hermano de Varela, quien dijo que se acogía a la versión del exmandatario.

Interrogado sobre el tema, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que espera “no estar pinchado”, es decir, intervenido en sus comunicaciones.

A pesar que CNN pidió en más de una ocasión la reacción de Porcell, este martes la jefa del Ministerio Público habló únicamente a la emisora Radio Panamá, a la cual dijo no haber leído el contenido de los “Varela Leaks”, que solo tenía referencias por terceras personas, y que no abriría investigación de oficio. Que por la gravedad del delito, esperaba que el expresidente Varela presente la denuncia. Hasta el momento no hay investigación alguna.

Kenia Porcell aprovechó la entrevista para anunciar que este miércoles presentará al presidente Cortizo su dimisión, efectiva a partir del 1 de enero de 2020, para permitir una transición en la institución de justicia.

Luego de este anuncio, la Secretaría de Comunicación del Estado informó que el mandatario se reunió con Porcell y que la funcionaria le había informado su decisión de renunciar.

“El Estado de Derecho es uno de los pilares del #BuenGobierno. Garantizar un sistema de justicia transparente e independiente y devolver la confianza a los panameños es nuestro deber con el Estado”, escribió el presidente Cortizo en su cuenta de Twitter.

Kenia Porcell fue nombrada por el entonces presidente Juan Carlos Varela en diciembre de 2014, y por un periodo de 10 años, que debía vencer en 2024.

Con la salida de Porcell, será el presidente Laurentino Cortizo quien tenga que designar en los próximos días al nuevo jefe del Ministerio Público.