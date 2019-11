¿Por qué América Latina necesita invertir más en infraestructura?

(Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

(CNN Español) – Latinoamérica debe apostarle a invertir mucho más en infraestructura si quiere mejorar su competitividad mundial: eso es lo que vuelve a desprenderse del último informe sobre este tema que anualmente hace el Foro Económico Mundial entre 141 países.

Se trata de un objetivo en el que seguimos estando muy atrás. Sin embargo, hay diferencias muy marcadas entre unos países y otros, por lo que la generalización debe ser puntualizada con la mención de las naciones que están en mejor situación, como es el caso de Chile.

De esas excepciones y de muchos otros detalles del informe conversamos esta semana en GloboEconomía con Federico Villalobos, director especializado en la financiación de infraestructuras de la consultora Deloitte. También analizamos el tipo de políticas que nos podrían ayudar a mejorar.

Por ejemplo, Villalobos dice que es fundamental mejorar en la presentación de proyectos, pues nuestra región compite con todo el resto del mundo para atraer inversión internacional, y el tema previo es clave.

Como también lo es superar el muy perjudicial pensamiento de corto plazo, que con frecuencia desmotiva a muchos gobiernos a emprender tareas a futuro en este capítulo de las infraestructuras, porque los réditos políticos tardan mucho tiempo en recibirse, o sencillamente no se reciben en el mismo gobierno que las decide.

Pero como digo, y como nos ha explicado Villalobos en este GloboEconomía, América Latina difícilmente va a mejorar su competitividad global si no se emplea con mucha mas fuerza en mejorar definitivamente de sus infraestructuras. Espero que os resulte interesante.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET