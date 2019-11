Fiscalía allana las oficinas del gremio empresarial más importante de Perú

José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, quien llevó a cabo la diligencia de allanamiento. (Crédito:

(CNN Español) – El gremio que reúne a las empresas más grandes e importantes de Perú, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, más conocida por sus siglas Confiep, fue allanado por los fiscales del Equipo Especial Lava Jato este viernes.

La requisa ocurrió en Lima, mientras en Ica, a casi 300 kilómetros de distancia, se llevaba a cabo el evento empresarial anual más importante del país, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Un número importante de las empresas que asisten a este foro forman parte de la Confiep.

El allanamiento y registro de las oficinas del gremio fue autorizado por el Poder Judicial a solicitud de la Fiscalía en el marco de las investigaciones que esta institución lleva a cabo contra Keiko Fujimori. El Ministerio Público acusa a la líder de Fuerza Popular del delito de lavado de activos, pues sostiene que recibió dinero de la empresa Odebrecht para su campaña. Fujimori siempre ha negado los cargos y rechaza haber recibido dinero de Odebrecht.

El ingreso de la Fiscalía a la Confiep ocurre días después de que importantes empresarios de ese país asistieran a brindar su testimonio en el marco de las investigaciones contra Keiko Fujimori. Dionisio Romero, el presidente del directorio del holding financiero más grande del Perú, Credicorp, reconoció en una carta a sus trabajadores y ante la Fiscalía haber entregado US$ 3.650.000 en efectivo para la campaña de la líder de Fuerza Popular. Keiko Fujimori, desde la cárcel y a través de sus redes sociales también ha confirmado que recibió el dinero de Credicorp.

El jefe del equipo especial Lava Jato le dijo a CNN que si bien el dinero proveniente de Credicorp sería lícito y no constituiría lavado de activos, como en el caso de Odebrecht, sí revela “la forma en la que operaba” el partido de Keiko Fujimori y consolida la tesis de la investigación fiscal que sostiene que Fuerza Popular “recibía exorbitantes cantidades de dinero en efectivo, eludiendo la bancarización y evitando que ingresaran a la contabilidad del partido”.

Con la ley vigente en los años que se hicieron los aportes a Fuerza Popular los aportes de campaña no constituían un delito. Sin embargo, “ingresarlos a través de procesos de falsedad” sí estaba penado, según el abogado Carlos Caro.

También, ante las autoridades del Ministerio Público, un grupo de empresarios dijo haber hecho aportes de dinero a la Confiep para una campaña en medios de comunicación a favor de la empresa privada, pero negó haberlo hecho a la campaña Keiko Fujimori. El año 2011, la líder de Fuerza Popular se enfrentaba a Ollanta Humala.

Sobre el dinero de los empresarios entregado al gremio, la Confiep puntualizó en un comunicado que “acorde a los principios institucionales que nos inspiran, señalamos enfáticamente que no promovemos ni financiamos partidos políticos o acciones de carácter político-partidario”.

El jueves, en su discurso ante cientos de empresarios en la CADE, el presidente Martín Vizcarra se refirió al tema y dijo: “hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado claramente el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y las empresas. No tapemos el sol con un dedo y entendamos de una vez por todas, que no se ha actuado de la manera más correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos”.

Por su lado la presidenta de Confiep, María Isabel León, en su discurso en la CADE dijo: “pido disculpas porque toda la presentación que traje la he tenido que tirar al tacho. No me siento capaz ni con fortaleza de hablar de códigos de ética y anticorrupción con todo lo que estamos viendo. Eso sería vergonzoso”, también señaló “tengo 3 millones 650 mil razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética. Demos el ejemplo, hagamos las cosas bien” dijo refiriéndose a los aportes de Credicorp.