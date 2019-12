Plácido Domingo dice que se ha perdido la posibilidad de decir un piropo

(CNN Español) — El tenor y conductor de orquesta Plácido Domingo reiteró su inocencia ante las múltiples acusaciones de conducta sexual indebida en su contra.

Y lo hace en una entrevista exclusiva que le ofreció al diario El País, en la que también se refirió al tema del acoso con una polémica respuesta que lo ha puesto nuevamente en el centro de la escena.

El cantante de ópera afirmó con contundencia que “nunca en mi vida he acosado a una mujer” y que tampoco se aprovechó de la posición de astro que ostenta dentro del universo musical. “Eso no existe en lo absoluto y estoy completamente tranquilo sobre ese punto”.

Luego de su concierto más reciente en Valencia, su primera aparición pública en España luego de que se desatara el escándalo, Domingo reveló: “Han sido meses muy difíciles. Tienes que continuar tu vida como puedes, pero sabiendo que tanto las acusaciones de acoso como las de abuso de poder no se han dado en absoluto”. A pesar de esta coyuntura, el artista español fue ovacionado en la primera de las cuatro actuaciones previstas en esa ciudad. Algo similar había ocurrido durante su concierto en Salzburgo, el primero luego de conocidas las acusaciones.

Sin embargo, cuando le consultaron a qué se refería cuando hablaba de que las reglas y los estándares no eran iguales antes que ahora, Domingo sorprendió al decir: “Me refiero al acoso. Debe ser castigado en cada momento y en todas las épocas. A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos. Es que no se le puede decir nada a una mujer. Aquí no es así, pero en otras partes y, concretamente, en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así. La mujer es lo más extraordinario que ha creado Dios. Todos venimos de una, somos hijos de una madre. Eso es lo mejor que se puede decir de una mujer”.

El exdirector de la Ópera de Los Angeles, cargo al que renunció luego de que estallara el escándalo, repitió que no tiene previsto querellarse contra sus las mujeres que lo señalan, ni contra nadie. “Como ya he dicho, no he sido acusado de ningún delito y no pienso hacerle una causa a nadie”. Cuando el periodista de El País le recordó que él tiene el derecho de hacerlo, Domingo respondió que existe una investigación abierta en Los Ángeles en la que “están tomando testimonios de muchísima gente con la que he trabajado a lo largo de décadas. Quiero respetar el curso de esta investigación interna de la que sigo a entera disposición. No pienso resolver esto en los tribunales. No es un caso legal ni en ello lo convertiré”.

Fue el último martes 13 de agosto cuando se desató la tormenta para Domingo. Ese día, la agencia AP publicó el testimonio de 8 cantantes y 1 bailarina que acusaron al tenor de haber tenido una conducta sexual indebida con ellas, en las que habría utilizado su posición de poder en el vínculo para obtener favores sexuales a cambio de favorecer la posición laboral de estas mujeres. Pero eso no fue todo, en las próximas semanas se sumaron más testimonios, aunque ninguno ha quedado consignado como una demanda. La única investigación en curso, que no tiene carácter judicial, es la que se está realizando en el ámbito de la Orquesta de Los Ángeles.

En otros pasajes de la exclusiva con el matutino español, el artista consideró que se han vertido infamias y pidió dejar de lado las conjeturas. “Si hubiera habido alguna queja, habrían protestado.

No tiene sentido. Hay suficientes pruebas de lo contrario. Siempre he apoyado la carrera de muchos cantantes, tanto mujeres como hombres. Eso no es poder, eso es pasión por el arte, por la música, por la ópera y por su futuro”.

Finalmente, Plácido Domingo, de 79 años, anunció que seguirá en los escenarios a pesar del delicado momento que atraviesa y comentó que tiene contratos para actuar en diferentes teatros de Europa, Asia y Sudamérica hasta la temporada 2021-2022. En su página de internet, su agenda se presenta muy cargada con al menos 27 presentaciones en diferentes teatros de Europa. Una situación muy diferente a la que ha vivido en los últimos meses en Estados Unidos, donde debió cancelar presentaciones en la Opera Metropolitana de Nueva York y algo similar ocurrió con la Orquesta de Filadelfia. El propio cantante decidió no participar en una actuación en Tokio y que sería previa a los Juegos Olímpicos. En este caso, adujo que la complejidad del proyecto no le permitía estar presente.