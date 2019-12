La COP25 estaba destinada a frenar la crisis climática y se quedó corta

(CNN) — El mensaje de los activistas climáticos fue apasionado, la advertencia de la comunidad científica y los países que ya experimentan los efectos del cambio climático, urgente. La acción de las potencias mundiales ha sido insoportablemente lenta e inadecuada.

Lo que se había programado como una cumbre de 12 días con el objetivo de cumplir las reglas del acuerdo climático de París 2015, en cambio se prolongó por dos días adicionales y destacó la gran desconexión entre las naciones más contaminantes del mundo y la comunidad global que exige un cambio.

Los negociadores en Madrid trabajaron durante la noche del sábado para salvar un manual de reglas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, cuando los firmantes deben comenzar a cumplir esos objetivos.

Sin embargo, incluso después de extender las horas extraordinarias, muchos observadores, científicos y activistas climáticos calificaron el acuerdo resultante como un fracaso monumental, plagado de lenguaje diluido que arroja elementos urgentes en el camino hacia la COP26 en 2020.

El país anfitrión España dijo que el acuerdo del domingo “expresa el necesidad urgente” de nuevos compromisos de reducción de carbono. Los críticos dijeron que el texto se queda corto en el lenguaje decisivo para hacerlo.

“A medida que se acababa el tiempo, la COP se parecía cada vez más a una situación de rehenes dentro de un edificio en llamas, junto con la mayoría de los negociadores, la gente y el planeta fueron mantenidos cautivos”, dijo May Boeve, director Ejecutivo del grupo de campaña climática 350.org, en un comunicado.

Agregó que, “después de obligar a los negociadores a seguir durante tres días seguidos,” los mayores emisores a nivel mundial de carbono y combustibles fósiles “obtuvieron lo que querían: un texto debilitado que envía la mayoría de los grandes problemas al camino de la COP26 “.

Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía de la organización de investigación global Instituto de Recursos Mundiales, estuvo de acuerdo. “No hay endulzante”, dijo. “Las negociaciones estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba. En lugar de liderar la carga por una mayor ambición, la mayoría de los grandes emisores faltaban en acción u obstruían.

“El espíritu de poder hacer, que dio origen al Acuerdo de París, se siente como un recuerdo lejano hoy”.

Hubo un rayo de esperanza. Ochenta gobiernos (en su mayoría países en desarrollo e isleños que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático), se han comprometido a mejorar los planes climáticos para la COP26 en Glasgow, Escocia, lo que representa más del 10% de las emisiones globales, según los expertos en comunicaciones ambientales, Climate Nexus.

Agregaron que Estados Unidos “mostró muchas caras diferentes” en la cumbre. Mientras que los negociadores bloquearon el progreso en algunos temas, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también dirigió una delegación del Congreso de 15 miembros para asegurarle al mundo que “todavía estamos”.

Punto crítico

La cumbre contó con casi 200 países discutiendo sobre las reglas del acuerdo climático de París 2015. Su arrastre político estuvo en marcado contraste con las apasionadas súplicas de los activistas.

Al borde de las lágrimas, la activista climática de Uganda, Hilda Flavia Nakabuye, le dijo a CNN: “Cuando hablas con las personas que están causando esto [cambio climático] y no están escuchando, parece que estuvieras perdiendo el tiempo”.

Tenía 10 años cuando las lluvias torrenciales le despojaron los cultivos de su familia y la sequía los obligó a vender sus tierras y sus medios de subsistencia.

“Soy la voz de niños moribundos, mujeres desplazadas y personas que sufren a causa de la crisis climática creada por los países ricos“, dijo Nakabuye a los miembros de la conferencia, delegados dispuestos a reconocer la magnitud de la emergencia ambiental.

“Las voces del sur del mundo merecen ser escuchadas … somos humanos que no merecemos sufrir una crisis que no creamos”.

Los negociadores lucharon por encontrar un terreno común en la cumbre, especialmente sobre las reglas para un nuevo mercado mundial de comercio de carbono. Es una parte importante del acuerdo de París, diseñado para reducir las emisiones de gases que calientan el planeta, y aún no se ha finalizado.

Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, China, India y otros grandes contaminadores están acusados de comportamiento obstruccionista, mientras que Australia y Brasil están acusados de buscar lagunas para reciclar viejos créditos de carbono con el fin de cumplir con sus compromisos en virtud del acuerdo de París.

“Brasil está siendo difícil porque quieren que sus anteriores reducciones de emisiones se trasladen al nuevo régimen”, dijo a CNN Bob Ward, director de políticas del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics.

Los críticos dicen que esta ruta, que es similar al uso de billetes caducados en un mercado moderno, significa que los gases de efecto invernadero no se reducirán a la velocidad necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Y Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero de la historia, abandonará el proceso el próximo año. Los miembros de la coalición “todavía estamos”, que estuvo en la conferencia, están tratando de llenar el vacío. El grupo está formado por estados y ciudades de EE.UU., empresas, tribus e instituciones académicas que se unieron poco después de que la administración Trump dijera que quería abandonar el acuerdo de París.

“A pesar de que nuestro gobierno federal decidió abandonar el acuerdo de París, los gobiernos, las instituciones, las corporaciones de EE.UU. todavía están totalmente presentes y estamos trabajando juntos y con nuestros socios en todo el mundo para asegurarnos de que se cumplan esos acuerdos”, le dijo a CNN en Madrid Bill Peduto, alcalde demócrata de Pittsburgh.

La coalición estadounidense dice que representa una economía con un valor de US$ 6,2 billones, equivalente al tercer país más grande del mundo.

Según su informe, podrá reducir las emisiones totales de EE.UU. en un 37% por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Pero para que EE.UU. pueda alinear las emisiones con el objetivo necesario, el gobierno federal debe unirse.

“Va a ser muy difícil alcanzar una meta de 1.5 grados centígrados sin que el gobierno federal (de EE.UU.) desempeñe el papel de liderazgo que necesitamos que haga”, dijo a CNN Andrew Steer, presidente y presidente ejecutivo del grupo de expertos sobre política climática con sede en Washington, World Resources Institute.

‘Necesitamos liderazgo, no conversaciones’

La quema de combustibles fósiles es el principal impulsor del cambio climático, y los activistas culpan a la industria del petróleo, el carbón y el gas de desacelerar a los gobiernos en los objetivos de emisiones.

Mientras tanto, hay una creciente preocupación pública sobre el cambio climático, una gran cantidad de informes científicos que advierten sobre la catástrofe climática y la furia de un movimiento de protesta dirigido por jóvenes, que vio a unos 4 millones de personas unirse a una huelga climática global en septiembre.

La activista adolescente Greta Thunberg, que comenzó el movimiento dirigido por jóvenes en huelga por el clima, exhortó a los delegados por su inacción el miércoles.

“Hemos estado en huelga durante más de un año, y básicamente no ha pasado nada”, dijo Thunberg a la multitud. “Los que están en el poder siguen ignorando la crisis climática y no podemos seguir así”.

Hubo algunas señales de esperanza en el evento. El lunes, los ministros de finanzas de más de 50 países dieron a conocer un plan de acción que los vería incorporar soluciones climáticas en sus políticas, lo que Ward describió como un momento de “cambio de juego”.

“Si realmente vamos a cambiar a una economía sin carbono, se necesita una inversión masiva y esa inversión será realizada por los ministerios de finanzas”, dijo.

Sin embargo, los activistas piden urgentemente un cambio más dramático después de décadas de debate.

“Todos hablamos de emergencias climáticas pero no actuamos como si hubiera alguna”, imploró en la cumbre Nakabuye, activista de Uganda.

“Estimados líderes, necesitamos liderazgo en acción climática, no conversaciones. ¿Durante cuánto tiempo seguirán negociando? Han estado negociando durante los últimos 25 años, incluso antes de que yo naciera”.

Arwa Damon e Ingrid Formanek informaron desde Madrid. Sheena McKenzie y Tara John escribieron e informaron desde Londres.