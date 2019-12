Investigadores encontraron un nuevo mineral dentro de un pequeño meteorito. Nunca se habría visto en la naturaleza antes

El meteorito Wedderburn contiene edscottita, que ocurre en la fundición de hierro. Pero nunca ha ocurrido en la naturaleza hasta ahora, cuando los investigadores cortaron el meteorito y lo encontraron escondido allí.

(CNN) — Entre 2015 y 2019, los investigadores descubrieron 31 nuevos minerales de carbono, la mayoría de ellos vívidamente coloridos. La edscottita es uno de los nuevos hallazgos menos llamativos, pero también es el que ha despertado la atención de los geólogos.

La edscottita es una de las fases por las que pasa el hierro cuando se enfría desde una temperatura alta cuando se funde en acero. Pero la edscottita descubierta en un pequeño meteorito y oficialmente nombrada este año es la primera en surgir en la naturaleza.

El meteorito Wedderburn ha estado sentado en los Museos Victoria en Australia desde que fue encontrado cerca en 1951, y los investigadores lo han abierto para buscar su contenido por el mismo tiempo.

“Hemos descubierto entre 500.000 y 600.000 minerales en el laboratorio, pero menos de 6.000 que la naturaleza ha hecho por sí misma”, dijo Stuart Mills, curador senior de geociencias de Museums Victoria, al periódico de Melbourne The Age.

Lleva el nombre de Ed R.D. Scott, cosmoquímico de la Universidad de Hawai en Manoa e investigador pionero de meteoritos. Identificó por primera vez el carburo de hierro único en 1971 mientras estudiaba el meteorito, pero la tecnología no había avanzado lo suficiente como para caracterizar su estructura.

Podría haberse formado en el espacio

Los investigadores Chi Ma de Caltech y Alan Rubin en UCLA examinaron una losa del meteorito y se sorprendieron al encontrar edscottita bajo un microscopio electrónico.

Todavía no está claro cómo se formó. Geoffrey Bonning, un científico planetario de la Universidad Nacional de Australia que no participó en el estudio, dijo a The Age que habría sido expulsado del núcleo de otro planeta.

El planeta hipotético, dijo, se formó cuando los asteroides se agruparon en un gran planeta. El planeta se calentó durante su formación, y el metal caliente goteó en su núcleo.

“Este meteorito tenía una gran cantidad de carbono. Y a medida que se enfriaba lentamente, el hierro y el carbono se unieron y formaron este mineral”, dijo Mills.

Eventualmente, el planeta podría haber sido golpeado por otro cuerpo astronómico y destruido, arrojando los escombros a través del sistema solar.

Bonning postuló que los escombros se convirtieron en el meteorito Wedderburn. La edscottita podría haberse creado cuando todo ese metal se calentó en el antiguo planeta.