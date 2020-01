Reacciones al ataque aéreo de Estados Unidos que mató al comandante de la Fuerza Quds de Irán

(CNN)– El ataque aéreo ordenado por el presidente Donald Trump que mató a Qasem Soleimani, comandante de la unidad de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), ha desatado reacciones tanto en el Medio Oriente como en el mundo.

El presidente de Irán elogió a Soleimani como un héroe que dirigió la lucha contra el terrorismo.

El presidente iraní, Hassan Rouhani, reaccionó a la muerte del principal comandante militar de la nación, Qasem Soleimani, diciendo que “este acto cobarde es otra señal de la frustración y la impotencia de Estados Unidos en la región”, en un comunicado público publicado por la agencia oficial de noticias de Irán.

Rouhani, como otros altos funcionarios de Irán, también prometió represalias por su muerte: “Sin lugar a dudas, la gran nación de Irán y otras naciones libres de la región se vengarán de este terrible crimen cometido por los criminales estadounidenses”.

Rouhani también honró los logros de Soleimani, llamándolo un héroe de la historia iraní que se defendió contra el terrorismo.

“Condeno este acto cruel pero al mismo tiempo honro el brillante servicio de este valiente héroe de la historia de Irán que defendió la integridad territorial del país y dirigió la lucha contra el terrorismo y el extremismo en la región”.

El presidente luego expresó sus condolencias al líder supremo, al comandante en jefe, al pueblo de Irán, a los guardias revolucionarios, a los seres queridos de las víctimas y especialmente a la familia de Soleimani, se lee en el comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, condenó el ataque contra Soleimani por parte de EE. UU. y dijo que solo fortalecerá la resistencia contra EE. UU.

“La brutalidad y la estupidez de las fuerzas terroristas estadounidenses aterrorizadas por el comandante Soleimani … sin duda fortalecerán el árbol de la resistencia en la región y el mundo”, dijo Zarif en el comunicado.

Al final de su declaración, Zarif aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán usaría todas sus capacidades políticas, legales e internacionales para responsabilizar a Estados Unidos por lo que Zarif llamó un “crimen obvio”.

En Iraq

Por su lado, el primer ministro iraquí, Adil Abdul-Mahdi, condenó enérgicamente la muerte de Abu Mahdi al-Muhandis y Qasem Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad y dice que el asesinato de un comandante militar iraquí que mantiene una posición oficial es una agresión contra el estado iraquí, su gobierno y su pueblo, en una nueva declaración que emitió a través de Twitter.

Abdul-Madi dijo que llevar a cabo una operación de asesinato de comandantes o comandantes de países cercanos a Iraq en territorio iraquí es un “flagrante violación” de la soberanía iraquí y una escalada peligrosa que podría desencadenar la guerra en Iraq, la región y el mundo.

En Estados Unidos

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió una sesión informativa inmediata al Congreso sobre el ataque estadounidense que mató al comandante iraní Qasem Soleimani.

Pelosi dijo en una declaración escrita el jueves por la noche: “El Congreso completo debe ser informado de inmediato sobre esta grave situación y sobre los próximos pasos bajo consideración de la administración, incluida la escalada significativa del despliegue de tropas adicionales en la región”.

Pelosi dijo: “El ataque aéreo de esta noche corre el riesgo de provocar una escalada peligrosa de violencia “.

También cuestionó que el ataque se llevara a cabo sin consultar con el Congreso.

Pelosi dijo que el ataque se llevó a cabo “sin una autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF) contra Irán”. Además, esta acción se tomó sin la consulta del Congreso”.

El Departamento de Estado de EE. UU. a través de la Oficina de Asuntos Consulares ha anunciado que los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Iraq de inmediato, como un resultado del aumento de las tensiones en Iraq y la región.

“Debido a las intensas tensiones en Iraq y la región, instamos a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen Iraq de inmediato. Debido a los ataques de las milicias respaldadas por Irán en el complejo de la Embajada de Estados Unidos, se suspenden todas las operaciones consulares. Los ciudadanos estadounidenses no deben acercarse a la embajada”, escribió en Twitter.

En China

Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en su sesión informativa diaria: “Damos gran importancia a los incidentes recientes. China siempre se ha opuesto al uso de fuerzas en las relaciones internacionales, y aboga por que todas las partes deberían cumplir prácticamente con el propósito y el principio de la Carta de la ONU y la norma básica de las relaciones internacionales. Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Iraq, y se debe mantener la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y el área del Golfo”.

“Instamos a todas las partes relevantes, especialmente a EE. UU., a que actúen con moderación y eviten la escalada de las tensiones”, dijo el portavoz.

En Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado diciendo que el asesinato del principal comandante militar iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo estadounidense provocará crecientes tensiones en el Medio Oriente y emitió condolencias a el pueblo iraní, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

“Consideramos que el asesinato de Soleimani en un ataque con misiles de EE. UU. en los suburbios de Bagdad es un paso arriesgado que generará tensiones crecientes en toda la región”, dijo un representante del ministerio a TASS. “Soleimani sirvió devotamente la causa de proteger los intereses nacionales de Irán. Estamos ofreciendo nuestras sinceras condolencias al pueblo iraní ”.

Más temprano el viernes, el senador ruso Konstantin Kosachev emitió un comunicado en su página oficial de Facebook, diciendo que el asesinato de Soleimani es “un error” que puede dañar a Estados Unidos a largo plazo y “destruye” todos los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear con Irán.

Kosachev escribió: “Creo que esto es más que matar a una figura importante, es un error. Y la razón de este error es el típico hábito estadounidense de personalizar cualquier problema: “Elimina a Saddam (Milosevic, Yanukovych, Gaddafi, Bin Laden, etc.) y todo se resolverá”. Pero esta es la lógica del espectáculo, no la política. No funciona a largo plazo, pero puede golpear a los organizadores del espectáculo como un boomerang”.

En Europa

El gobierno francés advirtió a sus ciudadanos que se mantengan alejados de cualquier concentración en Irán y les aconseja que se mantengan “prudentes y discretos”.

La Embajada de Francia en un comunicado en su página web el viernes recomendó además no tomar fotografías en espacios públicos.

Por su lado, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, instó a “todas las partes a reducir la escalada” en una declaración escrita el viernes.

Dijo que el gobierno del Reino Unido “siempre reconoció la amenaza agresiva planteada por la fuerza iraní de Quds dirigida por Qasem Soleimani”, pero que “el conflicto adicional no es de nuestro interés”.