Megxit: todas las respuestas a tus dudas sobre la decisión de Enrique y Meghan

(CNN) — 2020 nos trajo el Brexit. Y ahora, el Megxit.

Esa era la tendencia en redes el miércoles (Megxit, por Meghan y “exit”, salida en español) después de que el príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, anunciaron que abandonarían sus funciones como miembros principales de la familia real británica y comenzarían a trabajar hacia la independencia financiera.

La noticia, que la pareja dio a conocer en una publicación en Instagram, sorprendió tanto a la propia familia real (ellos no consultaron a otros miembros de la realeza sobre su decisión) como al público en general, que rápidamente comenzó a especular sobre qué es lo que viene para la pareja.

Desde si Meghan podría protagonizar una futura temporada de la popular serie de Netflix “The Crown”, hasta cómo Enrique podría conseguir un empleo sin tener apellido, Max Foster de CNN ha respondido a todas las preguntas más candentes.

¿Por qué ahora?

La decisión se produce al regreso de la pareja de una pausa familiar de seis semanas en Canadá y el Reino Unido. Pero esto es algo que se ha estado construyendo durante años desde la infancia de Enrique; criado bajo el resplandor de la publicidad, el joven príncipe vio a su madre, la princesa Diana, sufrir a manos de los paparazzi.

Enrique ha dicho que no creía que sería capaz de conocer a alguien que pudiera soportar la presión y, en última instancia, Meghan la encontró insoportable.

El nacimiento de su hijo, Archie, la primavera pasada, dio un nuevo impulso a su partida del centro de atención. De hecho, el bautizo de Archie ya insinuó el movimiento: decidieron no otorgarle un título oficial, presumiblemente para permitirle el derecho a una vida privada.

¿Perderán sus títulos?

El príncipe Enrique y Meghan sugieren en su nuevo sitio web que podrán conservar sus títulos, citando precedentes históricos.

Otros miembros de la familia real, como las princesas Beatriz y Eugenia, tienen títulos y también empleo.

¿Cuál es su apellido?

Esa es un área gris para los miembros de la realeza, pero podemos suponer que tomarán el Mountbatten-Windsor, ya que ese es el que le dieron a Archie como apellido.

¿La reina habría tenido que aprobarlo?

Acciones tan importantes como esta generalmente requieren la aprobación de la reina Isabel, la jefa de familia y del Estado. Pero la pareja no consultó a la reina antes de tomar la decisión.

Si consideras que la familia real es esencialmente una empresa, parece sin precedentes que no hayan hablado con “la jefa”, especialmente porque en realidad están exigiendo nuevos roles, no salir.

Se dice que hay un sentimiento de profunda decepción en el palacio después del anuncio; miembros mayores de la familia se encuentran heridos como resultado de las noticias.

¿Por qué Harry y Meghan no consultarían a la familia real?

El año pasado, un documental de ITV que relata la gira real del duque y la duquesa de Sussex en el sur de África confirmó lo que muchos habían sospechado durante bastante tiempo: una grieta dentro de la familia real.

Cuando se le preguntó sobre la especulación de los medios respecto a un distanciamiento con Guillermo, su hermano mayor, Enrique dijo que ambos iban “en caminos diferentes”. Dadas esas tensiones, puede que no sea del todo sorprendente que la pareja no haya consultado al resto de la familia.

¿Pagan impuestos?

El duque y la duquesa no tienen privilegios fiscales. Pero, debido a que no tienen ingresos privados en este momento y en gran medida viven de los gastos públicos y familiares, no han tenido que pagar ningún impuesto.

¿Significa que Meghan se interpretará a sí misma en The Crown?

En su primera entrevista junto al príncipe Enrique, Meghan dijo que tenía la intención de dejar de actuar después de su matrimonio, calificando el cambio de “nuevo capítulo”. Desafortunadamente para los fanáticos de The Crown, eso significa que es improbable que ella llegue a Netflix en el corto plazo.

¿Volverá Meghan a actuar?

De nuevo, poco probable. Meghan ha dejado en claro que su prioridad es el empoderamiento femenino y su trabajo caritativo.

¿Conseguirá Enrique un empleo?

Presumiblemente esa es la única opción, si quiere independencia financiera. Pero no está claro qué podría hacer, más allá de su trabajo caritativo.

¿Qué significa ser financieramente independiente? ¿No lo eran ya?

En virtud de los acuerdos de financiación anteriores, a Enrique y Meghan se les prohibió obtener ingresos de cualquier forma. Hasta ahora, el 5% de los gastos oficiales de la pareja fueron pagados por la Sovereign Grant, una suma global anual del gobierno del Reino Unido. Pero dicen que ahora están renunciando a esa financiación pública para convertirse en “financieramente independientes”.

La pareja dijo que continuarán recibiendo dinero del padre de Enrique, el príncipe Carlos, quien financia el 95% restante de los gastos personales y profesionales de la pareja a través de su patrimonio privado, el Ducado de Cornualles. ¿Pero continuará Carlos financiándolos al mismo nivel, dado lo lastimada que quedó la familia por el anuncio sorpresa?

Enrique también heredó millones de la princesa Diana, pero probablemente no sea suficiente para que la pareja viva con su estilo de vida actual.

¿No usaron un montón de dinero público para renovar su residencia?

Si. Gastaron 2,4 millones de libras (alrededor de US$ 3 millones) del dinero de los contribuyentes británicos en renovaciones en Frogmore Cottage, su residencia oficial en Windsor Estate, al oeste de Londres, según el último informe financiero anual de Royal Household.

Las obras incluyeron la eliminación de una chimenea, el acabado del techo, nuevas escaleras, instalaciones de chimeneas y un nuevo piso de madera “flotante”. Los gastos relacionados con los muebles y accesorios fueron financiados de forma privada por la pareja.

¿Dónde vivirán ahora?

El duque y la duquesa dijeron en su sitio web que continuarán usando Frogmore Cottage como su residencia oficial para que “su familia siempre tenga un lugar que llamar hogar en el Reino Unido”. Pero eso requerirá el permiso de la reina. Su oficina dice que todos los detalles “tomarán tiempo”.

¿Qué pasará con su fundación?

Esa sigue siendo una pregunta abierta.

¿Esto significa algo para la línea de sucesión? ¿Significa algo para el bebé Archie?

No.

¿Qué es el sistema de ‘rotación real’?

Como parte del nuevo “modelo de trabajo” de los duques de Sussex, ellos han reformado su relación con la prensa. Eso incluye ya no participar en la “rotación real”, un sistema que se creó para dar acceso a los medios de comunicación del Reino Unido a los compromisos oficiales llevados a cabo por la familia real, que luego comparten entre ellos.

Durante mucho tiempo, la pareja tuvo una relación difícil con la prensa y, de hecho, criticaron a algunos medios de comunicación del Reino Unido y corresponsales reales en un comunicado de prensa, diciendo que habían impulsado informes erróneos y presentado falsas impresiones de sus vidas.