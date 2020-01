La mayoría de los estadounidenses desaprueba el manejo de Trump sobre Irán y se siente menos seguro, según encuesta

Exclusivo: Así quedó la base aérea Al-Asad tras ataque 3:36

Washington (CNN) — La mayoría de los estadounidenses desaprueba el manejo del presidente Donald Trump sobre Irán y se siente menos seguro, según una encuesta de ABC News / Ipsos publicada el domingo.

La encuesta indica que el 56% de los estadounidenses dijo que desaprueba la forma en que Trump está lidiando con las crecientes tensiones con Irán, mientras que el 43% dijo que lo aprueba. La encuesta se realizó del 10 al 11 de enero, la misma semana en que Irán lanzó ataques de represalia contra las bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses luego de que un ataque con aviones no tripulados estadounidense matara al comandante iraní Qasem Soleimani.

Sobre el ataque aéreo estadounidense, la mayoría, el 52%, dijo que este ha hecho que Estados Unidos sea menos seguros. Solo el 25% de los estadounidenses dijo sentirse más seguro y el 22% dijo que no tuvo mucho efecto. El 32% de los encuestados dijo que están algo preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos se involucre en una guerra a gran escala con Irán, mientras que el 41% dijo estar algo preocupado, el 20% no está tan preocupado y el 7% no está preocupado en absoluto.

Desglosado por afiliación partidaria, un 94% de los demócratas y el 52% de los republicanos dijeron que estaban muy preocupados o algo preocupados por el potencial de otro conflicto en Medio Oriente, mientras que solo el 6% de los demócratas y el 48% de los republicanos dijeron que no estaban tan preocupados o que no les preocupaba en absoluto.

Similar a la encuesta de ABC, una encuesta de USA Today / Ipsos realizada después del ataque aéreo de EE. UU. contra Soleimani encontró que el 55% de los estadounidenses cree que la muerte del líder militar iraní hizo que EE. UU. fuera menos seguro.

La encuesta de ABC News / Ipsos se realizó del 10 al 11 de enero y tiene un margen de error de: +/- 4,8 puntos porcentuales