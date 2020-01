¿Cómo denunciar un abuso sexual infantil y ayudar a las víctimas?

Revelan abusos sexuales de los Legionarios de Cristo 4:22

(CNN Español) — El abuso sexual contra los niños puede ocurrir en cualquier lugar: en sus propios hogares, en las escuelas, lugares de trabajo, instalaciones de viaje y turismo, en lugares de emergencia y más, dice Unicef.



Según reportan, cerca de 1 de cada 10 niñas en el mundo menores de 20 años han reportado haber sido forzadas a tener relaciones sexuales u otro tipo de acto sexual en su vida. Es decir, 120 millones de niñas en el mundo han sido abusadas.

“Es probable que millones de niños más sean explotados en prostitución o pornografía cada año en todo el mundo, la mayoría de las veces atraídos u obligados a estas situaciones a través de falsas promesas y conocimiento limitado sobre los riesgos”, informa Unicef.

Sin embargo, alertan que las verdaderas cifras de la violencia sexual hacia los niños son difíciles de conocer por su naturaleza. “La mayoría de los niños y las familias no denuncian casos de abuso y explotación debido al estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a la falta de información”, afirman.

¿Cómo ayudar?

Según la doctora Marisa Azaret, psicóloga, lo que a las personas le atormenta más del abuso sexual infantil es que en realidad muchos de los abusadores son las personas cercanas.

“Son personas en las que confiamos, pueden ser curas, entrenadores, maestros. Este tipo de personas buscan escenarios y profesiones donde tengan contacto con niños y buscan a familias vulnerables”, explica. Azaret añade que la mayoría de abusos se encuentran en el seno del hogar “un papá, un primo, un tío, el novio de la mamá. En otras palabras los niños se mueve en ese medio ambiente”.

Otra cosa para tener en cuenta, dice Azaret: “Los niños no hablan, les da miedo, se sienten culpables y por ello pueden pasar muchos años antes de que se sientan con la valentía de reportar lo que les pasó”.

Según la organización Darkness to Light, que hace 20 años se dedica a prevenir el abuso sexual infantil, hay tres fases: prevenir el abuso, identificar el abuso y reportar el abuso.

1. Prevenir el abuso

Los adultos “están mejor equipados para prevenir un abuso porque entienden las bases de cómo puede ocurrir y cómo prevenirlo”, dice Darkness to Light. Señalan 5 pasos:

Conocer los datos

Las cifras son impactantes, pero permiten poner en perspectiva este flagelo. Algunos de ellos:

1 de cada 10 niños son abusados sexualmente antes de cumplir 18 años

30% de los niños son abusados por familiares

60% de los niños son abusados por alguien en quien confía la familia

Cerca del 35% de las víctimas tienen 11 años o menos

40% son abusados por niños mayores o de mayor tamaño

2. Reconocer las señales de abuso

No es fácil, pero conocerlas y saber cómo reaccionar cuando un niño revela que ha sido abusado es fundamental, dice Darkness to Light.

Pueden haber señales físicas de abuso, como dolor constante al ir al baño, accidentes en la cama, enfermedades de transmisión sexual, dolores de cabeza, y dolor estomacal crónico.

Pero también hay señales emocionales, que pueden ser más comunes, explica Darkness to Light. Pueden ser, entre otros:

Ansiedad y depresión

Problemas con el sueño: pesadillas o temores

Cambios en los hábitos alimenticios

Miedo inusual hacia ciertas personas o lugares; o negarse a estar solo con una persona

Cambios en el ánimo que incluyan ira, agresividad hacia los padres, hermanos, amigos, mascotas

Rebelión o aislamiento

Cambio en actitud en la escuela

Baja autoestima

El mensaje más importante para los adultos que están rodeado de niños, señala la doctora Azaret, “es que en la mayoría de los casos cuando un niño dice que está siendo abusado, es verdad, los niños no mienten en ese sentido, no tienden a mentir. El consejo para los niños y los jóvenes es: habla. Si un adulto no te escucha, ve a otro y habla. Otro te va a escuchar y te va a ayudar”.

¿Qué hacer cuando un niño te cuenta de un abuso?

Si un niño escoge a un adulto para contarle del abuso, es porque confía en él. La organización recomienda que los adultos mantengan la calma y sean pacientes. Además, deben permitir a los niños usar sus propias palabras y confirmar lo que les acaban de decir. Es importante decirle al niño que no ha hecho nada mal y hacerle saber que fue muy valiente hablar de eso.

Recomiendan no reaccionar negativamente ni hablar mal del abusador, mucho menos del niño. No se debe interrogarlo ni prometerle que no revelará la información.

En ocasiones los niños hablan de sus abusos con otros niños, sean amigos o familiares. “Y les piden que no le digan a nadie. El mensaje para estos otros niños es que hablen, que ellos no pueden cargar con esto. Esto no es para tener secreto”.

3. Reportar el abuso

Como cualquier crimen, se debe reportar a la policía. Varios países tienen cuerpos policiales especializados.

