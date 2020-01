El luchador Rocky Johnson, padre de The Rock, muere a los 75 años

"The Rock" conmovió a su doble de acción con un regalo sorpresa 1:07

(Bleacher Report) — El luchador Rocky Johnson, miembro del Salón de la Fama de la WWE y padre de Dwayne “The Rock” Johnson, murió el miércoles. Tenía 75 años.

La WWE emitió un comunicado con la noticia en el que dice que la compañía está “triste” por el fallecimiento de Johnson y ofrece sus condolencias a la familia.

Johnson pasó la mayor parte de su carrera en la National Wrestling Alliance, donde ganó varios campeonatos y emergió como especialista de lucha por equipos. Se unió a la WWE en 1983 y ganó el campeonato de equipos junto a Tony Atlas, convirtiéndose en el primer campeón de equipos negro en la historia de la WWE.

Al retirarse del ring, Johnson trabajó como entrenador, especialmente con su hijo, The Rock. Después del debut en el ring de The Rock, Johnson hizo una aparición en WrestleMania 13 para interferir en nombre de su hijo en su victoria sobre The Sultan.

The Rock se convertiría en una de las figuras más eclécticas en la historia de la WWE antes de dejar la compañía y convertirse en uno de los actores más taquilleros del mundo.

Johnson fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE junto con Peter “High Chief” Maivia por The Rock en 2008. Le sobreviven The Rock y su otro hijo, Curtis, y su hija, Wanda.