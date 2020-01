¿Cómo será el año de la rata? El adivino más famoso de Hong Kong hace sus predicciones

1 de 12 | Rata — ¿Qué nos depara el 2020? Todo depende de tu signo del zodiaco chino. El maestro de astrología chino de Hong Kong Si Man-fung Peter dice que las personas nacidas en el año de la rata pueden verse propensas a tener pensamientos negativos y más interrupciones en la vida. Para aliviar el impacto, viaja más en 2020. Mira la nota que acompaña esta galería para saber más sobre estas predicciones. (CNN / Shutterstock) 2 de 12 | Buey — Las personas nacidas en el año del buey pueden esperar un año cómodo sin grandes sorpresas. Así que también sugiere estar atento a las figuras masculinas que pueden ofrecer ayuda útil este año. (CNN / Shutterstock) 3 de 12 | Tigre — Es un año de viajes y movimientos para todos los tigres. Por lo tanto, también recuerda que las personas nacidas en el año del tigre deben cuiden sus emociones este año debido a la presencia en su constelación de Gu Chen, una estrella conocida por su mal humor y tristeza. (CNN / Shutterstock) 4 de 12 | Conejo — Gracias a Hong Luan, una estrella conocida por traer relaciones positivas, los conejos tienen una buena oportunidad de conocer a alguien especial este año. (CNN / Shutterstock) 5 de 12 | Dragón — Los nacidos bajo el año del dragón pueden enfrentar más peleas e incluso demandas en 2020. Afortunadamente, estar en triple unión con la estrella Tai Sui ayudará a aliviar los efectos negativos. El maestro sugiere dar un paso atrás si surgen conflictos. (CNN / Shutterstock) 6 de 12 | Serpiente — Después de un duro 2019, las personas nacidas en el año de la serpiente verán que su suerte mejora ligeramente este año. Así dice que al hacer buenas obras y ser indulgente, uno puede convertir los eventos desafortunados en bendiciones. (CNN / Shutterstock) 7 de 12 | Caballo — Es el turno del caballo de estar en conflicto con Tai Sui este año. Esto significa que sus caballos deben prepararse para más cambios y ahorrar ese efectivo, ya que algunos gastos grandes podrían estar en camino. (CNN / Shutterstock) 8 de 12 | Oveja (cabra) — Las personas nacidas en el año de la oveja deberían prestar más atención a su salud este año. También pueden esperar recibir consejos útiles de una figura autorizada. (CNN / Shutterstock) 9 de 12 | Mono — Todos los monos disfrutarán de un año pacífico y estable en 2020. Por lo tanto, dice que si están buscando un ascenso, es hora de intensificar su trabajo y dar a conocer sus deseos. (CNN / Shutterstock) 10 de 12 | Gallo — Los próximos meses serán más fáciles para las personas nacidas en el año del gallo que buscan construir relaciones significativas. Si está en una relación estable, es un buen año para considerar llevarlo al siguiente nivel. (CNN / Shutterstock) 11 de 12 | Perro — Será un año bastante fácil para todos ustedes perros. También experimentarás relaciones más armoniosas. (CNN / Shutterstock) 12 de 12 | Cerdo — Después de pasar por un tembloroso 2019, las personas nacidas en el año del cerdo pueden disfrutar de un 2020 más estable. Por lo tanto, dice que tendrá mejor suerte en la riqueza y en las relaciones personales, lo que podría significar Una promoción en el trabajo. (CNN / Shutterstock)

Hong Kong (CNN) — Es la época más ocupada del año para So Man-fung Peter, uno de los consultores de geomancia más famosos de Hong Kong.

En la víspera del Año Nuevo Lunar, que se celebra el 25 de enero, muchos están ansiosos por saber su fortuna y escuchar ideas sobre lo que el Año de la Rata trae.

Los que ingresan a la oficina de So pueden sentirse un poco desorientados. Su escritorio de gran tamaño y la silla de oficina elevada empequeñecen a quien quiera que esté sentado frente a él, son algunas de las muchas opciones de decoración hechas con el feng shui en mente, para aumentar la riqueza y la salud.

“Un maestro de feng shui es como un diseñador de interiores”, le dijo a CNN Travel con una sonrisa.

“Si algo se siente mal en la casa de alguien, reorganizo las cosas para que se sientan más cómodas”.

Un estilista convertido en maestro de feng shui

So, que usa un traje ajustado y una elegante cola de caballo baja, es un maestro de varios estudios de adivinación china, incluido feng shui (el estudio de lugares y medio ambiente), cara- lectura, quiromancia y BaZi (la lectura de cartas natales).

“Cuando era solo un niño, iba a una librería de segunda mano en la calle Shanghai y elegía libros sobre lectura de caras de las montañas de otras publicaciones”, recuerda So, que tiene 60 años.

“En 1982, estaba trabajando en una peluquería cuando el jefe me presentó a un maestro de adivinación chino de Shanghai”.

So pasó los años siguientes aprendiendo del maestro y ofreciendo lecturas de fortuna en el mercado de Temple Street en Kowloon, entre períodos como proveedor de langosta.

“Fue un momento divertido”, dice So. “Mis amigos me esperaban en mi puesto callejero, así que luego íbamos a beber y festejar en los clubes”.

Después de viajar durante seis meses en el Tíbet en 1987, So regresó a Hong Kong y abrió una tienda de artículos y utensilios religiosos tibetanos.

“Las ventas pueden ser aburridas”, dice. “Así que puse un cartel en la puerta que decía que sabía leer fortunas. Gané HK $ 8.000 [unos US$ 1.029] en el primer mes, que era un sueldo bastante decente entonces, y me invitaron a ir a Escandinavia por trabajo de consultoría de feng shui”, dice So.

Se corrió la voz de sus habilidades y eventualmente estaba viendo hasta 1.000 clientes cada año. En un momento, había una lista de espera de 11 meses para obtener una cita. Es un nombre familiar, ha aparecido en muchos programas de televisión de Hong Kong e incluso ha protagonizado películas.

El maestro atribuye su éxito a una mezcla de BaZi y sus habilidades de presentación.

Cómo viaja un maestro de feng shui

Hoy en día, So ha disminuido sus ocupaciones para tener más tiempo para perseguir su pasión por los viajes.

“Llámame ‘travel-holic’ (adicto a los viajes)”, dice. “He aumentado mis precios, así que ahora no estoy tan ocupado y puedo viajar más. Viajé 137 días el año pasado”.

Entonces, ¿un maestro de feng shui viaja de manera diferente? … Bueno, algo así.

“Viajo como todos los demás, excepto cuando se trata de habitaciones de hotel”, dice. “Nunca me quedo en una habitación frente a un sitio de construcción o la última habitación del corredor, o en un callejón sin salida. Es un feng shui pobre para la salud”.

El feng shui se puede usar para decodificar la energía de un lugar, pero no debe dictar a dónde deben ir o no los viajeros, dice él.

“De acuerdo con las lecturas de feng shui, los destinos al este de China, como Taiwán, el centro de Japón y la costa oeste de Estados Unidos, se ven eclipsados por una gran estrella de la enfermedad el próximo año. Esto significa que es más propenso a que sea provocado por el hombre y [que haya] desastres naturales.

“Pero no se puede saber cuándo ocurrirá. No debería disuadirte de explorar los lugares a los que desea ir, solo debes prestar especial atención cuando vayas a estos lugares”.

Así que el consejo de viaje número 1, sin embargo, no tiene ninguna relación con el feng shui: “Trae tu maleta y ropa desgastada para no atraer demasiada atención: puedes caminar prácticamente a todas partes del mundo con ese combo”.

Predicciones de la fortuna para el Año de la Rata

La astrología china y el feng shui no se tratan sobre cambiar tu destino y predecir qué sucederá exactamente, dice So.

“Son un cálculo de probabilidad y un estudio de estadísticas”, explica.

“Se trata de encontrar esa ley y el flujo del universo. Cuando sabes cómo calcularlo, puedes predecir las tendencias para todo. Si estás disfrutando de una racha de suerte, sabes que puedes darte la confianza y el coraje necesarios para comenzar tu propio negocio”, explica. ” Si estás plagado de mala suerte, reconocerlo puede ayudarlo a evitar riesgos innecesarios”.

Entonces, ¿cómo funciona?

Para cada uno de los signos del zodiaco chino, la suerte dependerá en gran medida de las posiciones del Tai Sui, la estrella que preside sobre ti y que está opuesta a Júpiter.

Para descubrir lo que significa el Año de la Rata para ti, primero determina tu signo animal encontrando tu año de nacimiento antes de leer las predicciones de So a continuación.

Rata: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1913, 1925, 1937, 1949 , 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Conejo: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragón: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpiente: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Caballo: 1918, 1930, 1942, 1954 1966 , 1978, 1990, 2002, 2014

Ovejas: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971 , 1983, 1995, 2007, 2019

Rata

¿Busca una relación romántica? La buena noticia es que su suerte amorosa del año pasado perdurará hasta el 4 de abril de 2020. Las relaciones que pueden durar hasta mayo tienen una posibilidad real de convertirse a largo plazo.

Ahora las malas noticias. Las personas nacidas en el año de la rata ofenden a Tai Sui, la estrella que representa al dios presidente este año.

Puede que seas propenso a pensamientos negativos y más interrupciones en la vida, como los accidentes.

Para aliviar el impacto, debes viajar más en 2020 y considerar donar sangre para evitar derramar sangre por accidente.

Pero no todo es malo. Deberías poder acumular algo de riqueza, especialmente si trabajas por cuenta propia o si eres un emprendedor.

Las personas nacidas en los meses de otoño e invierno boreal deben evitar renunciar a las cosas por impulso.

Buey

Al estar en unión con Tai Sui, las personas nacidas en el año del buey pueden esperar un año cómodo sin grandes sorpresas y cambios inesperados.

Eres bendecido por algunas estrellas de la suerte este año.

Es posible que recibas consejos y ayuda de figuras poderosas o supervisores, especialmente figuras masculinas.

Aunque es más fácil ganar confianza y recibir ofertas este año, esas ofertas puede que se retiren en el último minuto.

Tigre

Yi Ma, la estrella que representa la movilidad, brilla sobre las personas nacidas en el año del tigre en 2020.

Sugiere que se realizarán muchos viajes y tendrán mucho movimiento este año.

Aparte de eso, los tigres no tienen estrellas inmensamente afortunadas o desafortunadas en sus constelaciones.

Es importante que cuides tu salud mental este año, ya que tu estado de ánimo puede verse afectado por la presencia de Gu Chen, una estrella que representa mal humor y tristeza, en su constelación.

Esto puede hacer que te sientas triste sin razón.

Conejo

Las personas nacidas en el año del conejo probablemente disfrutaron de un año de excelentes relaciones en 2019.

Este año, los conejos pueden seguir teniendo suerte en las relaciones interpersonales y en el amor.

Gracias a Hong Luan, una estrella que trae relaciones positivas, tendrás una buena oportunidad de conocer a alguien especial este año.

También es un año ideal para casarse si lo has estado considerando.

Puedes obtener consejos útiles y ayuda de poderosas figuras femeninas en la vida.

Otro recordatorio clave para 2020: Mejora tu educación y perfecciona tus habilidades para el trabajo.

Dragón

El año pasado, las personas nacidas en el año del dragón estaban disfrutando de excelentes relaciones gracias a la estrella de Hong Luan. El efecto residual durará hasta abril de 2020.

El resto del año, sin embargo, puede que te veas involucrado en chismes, puñaladas y posibles demandas.

Es mejor dar un paso atrás cuando surjan discusiones este año.

No frunzas el ceño todavía. Afortunadamente, también estás en triple unión con Tai Sui. El buen efecto ayudará a resolver algunos de los problemas en las relaciones.

Otra gran estrella que brilla sobre ti es San Tai, la estrella que representa un estatus social elevado.

Si eres un empleado, puedes ser promovido si das lo mejor de ti.

Serpiente

Las personas nacidas en el año de la serpiente tuvieron un año de inestabilidad y cambios drásticos el año pasado.

Malas noticias: el impacto puede estar sobre ti hasta abril de este año.

Buenas noticias: estás en unión oculta con Tai Sui en 2020, lo que significa que recibirás una pequeña dosis de ayuda.

Yue De, una estrella de la suerte que significa percances que pueden convertirse en buena fortuna, se puede encontrar en su lectura.

Significa que tu buena voluntad y buenas acciones, como perdonar a alguien, podrían convertir la desgracia en buena suerte.

Este año, el trabajo duro y los ingresos van de la mano de las serpientes.

Además, ten cuidado cuando se trata de prestar dinero a tus amigos; es posible que no puedan devolverte el dinero en un tiempo.

Caballo

Este año, estás en conflicto con Tai Sui.

Pero no es una influencia completamente mala. Si bien las personas nacidas en otoño e invierno boreal deben ir a lo seguro este año, las que nacieron en primavera o verano boreal pueden beneficiarse de estos conflictos.

También significa que enfrentarás un año de cambios en las relaciones.

Eso puede significar que entrarás en una nueva relación romántica, te casarás, romperás o tendrás un hijo.

Ten mucho cuidado con tus finanzas y espera trabajar más duro de lo normal en 2020.

Es posible que haya gastos considerables en tu camino, ya sea mudarse de casa o que debas pagar cuentas del dentista.

Oveja (Cabra)

Las personas nacidas en el año de las ovejas están hurgando Tai Sui este año.

Este acto molesto puede llevarte a chismes y discusiones, pero no debería ser suficiente para traer mala suerte.

Es un buen momento para hacerse un chequeo médico, especialmente para las mujeres nacidas en el año de la oveja.

La buena noticia es que tendrás dos estrellas de la suerte, Zi Wei y Long De, en tu constelación. Su presencia generalmente significa que se beneficiará al obtener más ayuda y consejos útiles en tu vida.

Mono

Los monos disfrutarán de una unión pacífica con Tai Sui este año.

Puedes anticipar un año de estabilidad y buenas relaciones interpersonales.

Las personas nacidas en el año del mono pueden ganar poder o subir la escalera social en sus líneas de trabajo este año.

Si hay un puesto de trabajo que ha estado buscando, es un buen momento para postularse.

Puede haber pérdidas financieras inesperadas este año, por lo que es aconsejable invertir en objetos tangibles o en una cuenta de ahorro a plazo fijo en lugar de opciones más riesgosas.

Gallo

El año 2020 puede ser más fácil para ti si quieres construir una relación romántica duradera.

Si ya estás en una relación estable, puede ser hora de llevar su relación al siguiente nivel.

En cuanto a la carrera, ganarías más poder gracias a la presencia de Tian Xi y Xian Chi, ambas son estrellas de la suerte que gobiernan las relaciones.

No tengas miedo de ser ambicioso en el trabajo si quieres un ascenso.

Con respecto a la salud en 2020, las personas nacidas en el año del gallo pueden lesionarse más fácilmente de lo habitual.

Para evitar eso, puedes considerar “orquestar” un mini derramamiento de sangre, donando sangre o ir a un dentista, por ejemplo.

Perro

Las personas nacidas en el año del perro tienen la oportunidad de conocer a alguien especial en los primeros meses de 2020.

En 2020, los perros no están en gran desacuerdo con Tai Sui, lo que significa un año estable por delante.

Después de un trabajador 2019, finalmente podrás relajarte y recargarte en 2020.

Puede ser el año para ganar un ascenso o construir una mejor reputación para tu negocio si trabajas por cuenta propia.

Cerdo

Te mereces una palmada en la espalda por el duro 2019 que tuviste que soportar.

Si bien puedes permanecer por un tiempo más, es probable que tu suerte mejore en 2020.

Es especialmente notable en términos de relaciones personales y riqueza.

Bendecido por Mo Yue, la estrella del estatus social, es probable que obtengas un ascenso o un negocio mejorado.

Será más fácil llevarse bien con las personas.

Por otro lado, debes tener cuidado con tus pertenencias personales este año.

También puedes experimentar algunos romances de corta duración.