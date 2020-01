Seis personas mueren en tiroteo en el suroeste de Alemania

(CNN) — Seis personas murieron y dos están en estado grave luego de un tiroteo en el suroeste de Alemania este viernes, dijo la policía, y agregó que el sospechoso fue arrestado.



El incidente ocurrió a las 12:45 p.m. hora local (6:45 a.m. ET) cuando un hombre armado abrió fuego en un edificio en la ciudad de Rot am See, en el estado federal de Baden-Württemberg.

Un portavoz de la policía en el pueblo cercano de Aalen le dijo a CNN que el incidente parecía estar relacionado con un “drama familiar” y que la operación policial aún estaba en curso.

Las identidades de las víctimas ni la del sospechoso han sido reveladas por las autoridades.