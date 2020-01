Las frases más inspiradoras de Kobe Bryant: liderazgo, fracaso, manejo de las críticas y más

Conoce las otras pasiones de Kobe Bryant 2:38

(CNN) — El domingo, el mundo perdió a Kobe Bryant —la leyenda del baloncesto que era indiscutiblemente mucho más que solo un deportista— y su hija de 13 años, Gianna.

Con los años, Bryant inspiró a innumerables personas, y no solo a atletas. Su influencia se extendió mucho más allá del deporte, abarcando los mundos del arte, la cultura, los negocios y su familia.

Y a lo largo de los años compartió sus propios pensamientos y sabiduría sobre una amplia gama de temas. Aquí las frases del difunto Kobe Bryant, en sus propias palabras.

Sobre el sacrificio

“Todos podemos ser maestros en nuestro oficio, pero tienes que tomar una decisión. Lo que quiero decir con eso es que hay sacrificios inherentes que vienen con eso. Tiempo en familia, salir con amigos, ser un gran amigo, ser un gran hijo, sobrino, cualquiera que sea el caso. Hay sacrificios que vienen junto con tomar esa decisión “.

Sobre las contribuciones culturales de los atletas negros

“(Han sido) cruciales. Lo que defendemos, lo que representa Estados Unidos, el crisol cultural que es Estados Unidos, la diversidad que es Estados Unidos, se trata de hacer avanzar esa cultura. De Muhammad Ali a Bill Russell, eso es lo que lo han hecho, eso es en lo que han sido pioneros y es nuestra responsabilidad tratar de llevarlo adelante”.

Sobre liderazgo

“Para ser un líder efectivo, debes ser un buen oyente y no de lo que se dice, sino lo que no se dice. Debes ser muy observador. Esa fue una gran transición para mí. Pasé de ser un anotador y un general de piso… para ser un líder y eso significaba poner a los demás primero. Eso significa no preocuparse por si estás en ritmo, por si estás jugando bien en este juego, (sino preguntarse) ¿están listos? ¿qué puedo hacer para ayudarlos a estar listos?”.

Sobre sus críticos

“He lanzado canastas demasiado desde que tenía 8 años. Pero ‘demasiado’ es una cuestión de perspectiva. Algunas personas pensaban que Mozart tenía demasiadas notas en sus composiciones. Permítanme decirlo de esta manera: entretengo a personas que digamos que lanzo demasiado. Me parece muy interesante. Volviendo a Mozart, respondió a las críticas diciendo que no había demasiadas notas o muy pocas. Había tantas como era necesario”.

Sobre venderse a uno mismo

“Sé tú mismo. Eso es. Sé tú. No hay truco. No tienes que inventar nada. ¿Quién eres? ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu historia? Y todo lo que estás haciendo es comunicar esa historia al público”.

Sobre el miedo al fracaso

“Tienes que dar un paso adelante y jugar, hombre. No puedes preocuparte por las críticas. No puedes preocuparte por el fracaso. Realmente no puedes preocuparte por esas cosas. Tienes que salir y resolver eso y jugar y hacer lo mejor que puedas, y pase lo que pase, sucede. No puedes ser cautivo por el miedo al fracaso o el miedo a lo que la gente pueda decir”.

Sobre ser intimidado

“Mi mente no funciona de esa manera. Es algo que nunca entró en mi proceso de pensamiento. La última vez que me sentí intimidado fue cuando tenía 6 años en la clase de karate. Era un cinturón naranja y el instructor me ordenó pelear contra un cinturón negro que era un par de años mayor y mucho más grande. Tenía miedo de ****. Quiero decir, estaba aterrorizado y me pateó el trasero. Pero luego me di cuenta de que no me pateó el trasero tan mal como pensé que iba a hacerlo y que no había nada de qué temer. Eso fue cuando me di cuenta de que la intimidación no existía realmente si estaba en el estado de ánimo adecuado “.

Sobre criar a su hija, Gianna

“Lo mejor que sucede es cuando salimos y los fanáticos se acercan a mí y ella estará parada a mi lado y ellos dicen como, ‘Debes tener un chico… Debes tener a alguien para continúe con tu tradición, el legado. Y ella dice como, ‘Oy, lo tengo. No necesito un chico para eso. Y yo digo, eso es correcto. Sí, lo tienes”.

