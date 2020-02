Sofia Kenin gana su primer título de Grand Slam al vencer a Garbiñe Muguruza en la final del Abierto de Australia

El humo de los incendios afecta el Abierto de Australia 2:11

(CNN) — Cuando era niña, Sofía Kenin pudo pasar el rato con algunos de los grandes del tenis. Ahora, ella misma podría estar en camino de convertirse en una grande de este deporte.

Kenin ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia el sábado, luchando para vencer a una resurgente Garbiñe Muguruza 4-6 6-2 6-2 cuando el clima voluble de Melbourne resurgió.

A los 21 años, Kenin se convirtió en la campeona femenina más joven en el Abierto de Australia desde su ídolo, Maria Sharapova, en 2008.

“Estoy muy orgullosa de mí misma, mi padre, mi equipo, todos los que me han rodeado”, dijo Kenin. “Hemos trabajado duro. Hemos pasado por tiempos difíciles. Lo logramos. Luchamos. Estoy eufórica”.

Ella convirtió cinco de seis puntos de quiebre mientras salvó 10 de 12 ella misma. Escapar de 0-40 a 2-2 en el decisivo resultó ser el punto de inflexión.

“Creo que encontró muy, muy buenos tiros durante el partido”, dijo Muguruza, quien no fue siembra después de ser una exnúmero 1 del mundo. “Especialmente en los momentos importantes, creo que salió con [tiros] ganadores y solo golpeó la pelota muy bien”.

Una Muguruza cada vez más errática se deshizo con ocho faltas dobles, tres en el juego final, incluido un punto largo en el punto para partido.

Kenin se llevó la mano a la cara con incredulidad en el instante de la victoria antes de intercambiar un abrazo con Muguruza. Pronto fue a donde papá Alex para un apretón de manos. Mamá Svetlana se quedó en casa, demasiado nerviosa para ver el partido.

Alex dijo anteriormente en el torneo, después de la victoria ante la sensación adolescente Coco Gauff, que su hija debería recibir más atención.

Eso ya no parece ser un problema.

Se moverá dentro del top 10 desde el puesto 15 en el ranking y reemplazará a Serena Williams como la nueva número 1 de EE.UU.

Kenin, que terminó con las esperanzas locales al derrotar a la número 1 del mundo Ashleigh Barty en semifinales, dijo que le gustaría mudarse a Nueva York algún día, en parte debido a sus elegantes tiendas. Tendrá más dinero para gastar después de embolsarse AUD$ 4 millones (US$ 2 millones).

Al igual que Sharapova, Kenin nació en Rusia antes de establecerse en Florida a una edad temprana a través de Nueva York. Su padre condujo un taxi y estudió computadoras, a pesar de no tener una buena comprensión del inglés. Tenían poco dinero.

A veces, cuando conducía el taxi, Alex dijo que no podía entender a dónde debía ir.

“No creo que haya experimentado todos los sacrificios por los que tuvimos que pasar, pero ella sabe de ellos y cuando acabábamos de llegar al país, fue muy, muy, muy difícil”, dijo Alex.

Kenin comenzó a jugar cuando tenía alrededor de tres años y medio, golpeando pelotas con su padre en su camino de entrada en Pembroke Pines, Florida.

El prominente entrenador de tenis Rick Macci ayudó a perfeccionar su juego y no pasó mucho tiempo antes de que Kenin diera un tour por el Miami Open con la ganadora de Grand Slam Kim Clijsters.

Cuando era niña, también se tomó una foto con Anna Kournikova y disfrutó viendo a Andy Roddick.

Kenin no es la más alta con su 1.73 metros de estatura, pero genera un amplio poder al cruzar la línea de base y usar el ritmo de sus oponentes. Además, ella rivaliza con la feroz competitividad de Sharapova.

En los últimos dos sets, Kenin entregó 19 ganadores con solo ocho errores no forzados, también jugando una defensa increíble cuando fue necesario.

“Ella demostró que puede competir en cualquier nivel”, dijo Alex. “Esas personas que no creían en ella, tenían razones muy válidas para no hacerlo, porque ella siempre ha sido la más pequeña, pero creo que gracias a Dios vi algo que ellos no sabían porque la conozco mejor”.

Muguruza no tiene el mayor poder en el tour, pero es dueña de un gran talento que, cuando está en su juego, es implacable.

Kenin estaba en la última posición del partido inaugural, pero su llegada a la final no parecía exagerada.

El clima de Melbourne está a la altura del guión, voluble. Después de dos días de temperaturas abrasadoras que superaron los 40 grados centígrados, siguió la lluvia y la temperatura bajó considerablemente el sábado por la noche.

Por fortuna para todas las partes, el humo que golpeó a Melbourne durante la semana de clasificación después de los incendios forestales en el país no ha fue un problema durante el torneo propiamente dicho.

Ventaja temprana para Muguruza

Kenin perdió el servicio en 1-1 con un golpe de derecha y Muguruza construyó una ventaja de 4-2 ayudado al ganar un rally de 23 tiros que terminó con un voleo ganador.

Muguruza, una exnúmero 1 que entró en el Abierto de Australia en el puesto 32, se rompió por 4-4 después de fallas dobles consecutivas por segunda vez en el encuentro, un precedente de más problemas en el tercero.

Sin embargo, Muguruza no permitió que ese blip se convirtiera en un deslizamiento extendido, rompiendo por 5-4. Ella creó nueve puntos de quiebre en el primero, que fue sellado con un fuerte rugido de Muguruza.

Perder el primer set parecía ser un problema para Kenin; habría que remontarse a 2013 para ver por última vez que una jugadora que perdió el primer set remontó para ganar la final: Victoria Azarenka derrotando a Li Na.

Kenin está más acostumbrada a rugir que Muguruza y tres veces soltó gritos de “vamos”, incluso al ganar un punto de quiebre en 2-1. Un error de Muguruza llevó al descanso.

Cuando aguantó por 4-1, Kenin caminó a propósito hacia su silla de acuerdo con sus rápidos pasos entre puntos.

Sus números del segundo set fueron brillantes: ocho ganadores y solo cuatro errores no forzados.

Al igual que en su único encuentro en Beijing el año pasado, ganado por Kenin, el encuentro fue a un tercero.

El entrenador visitó Muguruza cuando sintió los efectos de una larga quincena, pero no hubo tiempo de espera médico.

Kenin salvó los tres puntos de quiebre en 2-2 moviendo a Muguruza y registrando a tres ganadores. Fue un tenis audaz bajo extrema presión.

“Ese es el juego que siento que cambió las cosas”, dijo Kenin. “Tuve que jugar algo de mi mejor tenis. Lo hice. Después de eso, estaba en llamas. Estaba lista para tomar el hermoso trofeo”.

Muguruza tuvo que trabajar muy duro por los puntos, como lo demuestra otro rally de 23 tiros cuando los globos defensivos de Kenin mantuvieron el punto.

Muguruza posteriormente dejó caer el servicio de 40-15, perdiendo un revés cerca de la red en deuce después de que el regreso de Kenin rozó la malla y luego falló dos veces en el punto de quiebre, y Kenin no miró hacia atrás.

Este todavía fue un torneo alentador para Muguruza, quien había vencido a Serena y Venus Williams en sus otras dos finales importantes.

Sin ser siembra primera vez en un Grand Slam desde 2014 después de un problemático 2019, la jugador de 26 años derrotó a tres semillas de las 10 mejores después de reunirse con la entrenadora y miembro del Salón de la Fama Conchita Martínez. Escalar el Monte Kilimanjaro en la temporada baja parece haber sido un momento que alteró su vida y su carrera.

“Creo que estoy en un buen proceso”, dijo. “Creo que sentí mi juego mucho mejor que antes”.

Pero Muguruza no pudo llegar a la gloria el sábado gracias a una estadounidense cuya determinación coincide con su impresionante juego.